روند تدریجی افزایش دما در زنجان؛ هشدار زرد هواشناسی صادر شد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار داشت: وضعیت جوی استان برای امروز عمدتاً صاف پیشبینی میشود، اما در ساعات بعدازظهر و عصر شاهد افزایش ابر در برخی مناطق، بهویژه در نیمه شمالی استان خواهیم بود.
وی افزود: این افزایش ابر ممکن است با رگبارهای خفیف و پراکنده باران و همچنین رعد و برق همراه شود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم وزش باد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، گفت: بر اساس آخرین بررسیها، وزش باد در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و در روز جمعه شدت آن افزایش یافته و به حد نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید.
رحماننیا خاطرنشان کرد: در پی این شرایط، خیزش و نفوذ گرد و خاک نیز دور از انتظار نیست که میتواند سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی مناطق شود. به همین دلیل، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: دمای هوا نیز تا پایان هفته با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به پیشبینی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک، لازم است تمهیدات لازم برای استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها اندیشیده شود و شهروندان نیز از تردد و توقف در کنار ساختمانهای نیمهکاره، درختان فرسوده و نقاط حادثهخیز خودداری کنند.
