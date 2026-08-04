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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

بیش از ۱۵ هزار زائر اربعین به البرز بازگشتند

بیش از ۱۵ هزار زائر اربعین به البرز بازگشتند

کرج _ معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری البرز گفت: بازگشت بیش از ۱۵ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور به البرز با بهره‌گیری از ۵۲۹ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی نفری، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، امروز با اعلام آخرین آمار بازگشت زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از پنجم تا دوازدهم مردادماه ۱۴۰۵، ۱۵ هزار و ۷۰ نفر از زائران با بهره‌گیری از ۵۲۹ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری از مرزهای کشور به استان البرز منتقل شدند.

وی افزود: این جابه‌جایی‌ها در چارچوب طرح اربعین و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌صورت منظم و ایمن در حال انجام است.

مرز مهران در صدر مسیرهای بازگشت

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز بیان کرد: بیشترین حجم بازگشت زائران از مرز مهران انجام شده و با مدیریت ناوگان، روند انتقال مسافران بدون مشکل در حال انجام است.

نفری با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) گفت: تا پایان اجرای طرح اربعین، خدمات ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل بازگشت زائران به کار گرفته شده است.

وی در پایان از تلاش رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری قدردانی کرد و افزود: ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری و رانندگان با روحیه جهادی و احساس مسئولیت در حال خدمت‌رسانی هستند تا فرآیند بازگشت زائران با ایمنی، نظم و بدون وقفه تا پایان طرح ادامه یابد.

کد مطلب 6908292

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