بیش از ۱۵ هزار زائر اربعین به البرز بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی نفری، معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، امروز با اعلام آخرین آمار بازگشت زائران اربعین حسینی اظهار کرد: از پنجم تا دوازدهم مردادماه ۱۴۰۵، ۱۵ هزار و ۷۰ نفر از زائران با بهرهگیری از ۵۲۹ دستگاه ناوگان حملونقل برونشهری از مرزهای کشور به استان البرز منتقل شدند.
وی افزود: این جابهجاییها در چارچوب طرح اربعین و با برنامهریزی انجامشده، بهصورت منظم و ایمن در حال انجام است.
مرز مهران در صدر مسیرهای بازگشت
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز بیان کرد: بیشترین حجم بازگشت زائران از مرز مهران انجام شده و با مدیریت ناوگان، روند انتقال مسافران بدون مشکل در حال انجام است.
نفری با تأکید بر استمرار خدماترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) گفت: تا پایان اجرای طرح اربعین، خدمات ناوگان حملونقل جادهای ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیتهای موجود برای تسهیل بازگشت زائران به کار گرفته شده است.
وی در پایان از تلاش رانندگان و شرکتهای حملونقل مسافری قدردانی کرد و افزود: ناوگان حملونقل برونشهری و رانندگان با روحیه جهادی و احساس مسئولیت در حال خدمترسانی هستند تا فرآیند بازگشت زائران با ایمنی، نظم و بدون وقفه تا پایان طرح ادامه یابد.
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