  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

بانک جامع اطلاعات، اسناد و روایت‌های میناب رونمایی شد

بانک جامع اطلاعات، اسناد و روایت‌های میناب رونمایی شد

همزمان با صد و شصت‌وهشتمین روز از وقوع جنایت جنگی در مدرسه میناب، «بانک جامع اطلاعات، اسناد و روایت‌های میناب» راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه با هدف پاسداشت شهدای مدرسه میناب، جلوگیری از پراکندگی منابع و مقابله با تلاش‌ها برای تحریف واقعیت، تمامی اسناد، گزارش‌های رسانه‌ای و روایت‌های مرتبط با این جنایت را در بستری متمرکز گردآوری کرده است.

این مرجع، علاوه بر ارائه تحلیل‌های مستند، شامل بخش‌های تخصصی از جمله «آرشیو شهدا»، «بازتاب واکنش‌های نهادها و شخصیت‌های داخلی و بین‌المللی»، «پوشش خبری» و «آرشیو هنری» است.

بانک جامع اطلاعات میناب به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌عنوان یک پلتفرم پویا عمل کند؛ به‌طوری که با تداوم روند گردآوری اسناد و روایت‌های جدید، به‌مرور به یکی از کامل‌ترین مراجع دیجیتال برای پیگیری ابعاد حقوقی و اجتماعی این جنایت تبدیل شود.

بانک اطلاعاتی جامع میناب برای تکمیل و توسعه گنجینه خود از مخاطبان و اصحاب رسانه دعوت می‌کند اسناد، تصاویر، روایت‌ها و اطلاعات مرتبط با فاجعه میناب را که در اختیار دارند، برای بررسی و انتشار به سامانه minabmemory.com برای تکمیل بانک اطلاعاتی ارسال کنند.

کد مطلب 6918278
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه