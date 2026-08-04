قمصری: موکب رسانه سپاه با «تریبون قرارگاه خاتم» در مسیر اربعین برپا شد

علیرضا قمصری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی، موکب رسانه سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با همکاری سازمان فضای مجازی و معاونت روابط عمومی سپاه در مسیر میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برپا شد.

وی افزود: این موکب به‌عنوان پایگاهی برای استقرار، استراحت و برگزاری نشست‌های خبری اصحاب رسانه فعالیت کرد و خدمات متنوعی از جمله آموزش سواد رسانه، برنامه‌های فرهنگی و بازی‌های رایانه‌ای ویژه نوجوانان در آن ارائه شد.

مسئول بسیج رسانه استان تهران با اشاره به راه‌اندازی «تریبون قرارگاه خاتم» در این موکب گفت: مردم و فعالان رسانه‌ای از طریق این تریبون دیدگاه‌های خود را بیان کردند و استقبال گسترده‌ای از این برنامه صورت گرفت.

قمصری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن، تصریح کرد: اصحاب رسانه همواره در کنار مردم و نیروهای مسلح برای تبیین واقعیت‌ها و حفظ آرامش جامعه در صحنه حضور دارند.

وی در پایان بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا و اربعین تأکید کرد.