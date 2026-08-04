دلدادگان حسینی مسیر ۱۵ کیلومتری «حرم تا حرم» را در مراغه پیمودند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آیین سنتی پیادهروی «حرم تا حرم» با حضور پرشور عاشقان اهلبیت (ع) در مراغه برگزار شد.
این مراسم پس از قرائت زیارت اربعین از ساعت ۷:۳۰ صبح از حرم امامزاده سید محمد (ع) آغاز شد و زائران با پیمودن مسیر ۱۵ کیلومتری، خود را به حرم امامزاده سید ابراهیم (ع) در روستای چکان رساندند.
در طول مسیر نیز دهها موکب مردمی به همت هیئتهای حسینی برپا شده بود و با ارائه خدمات و پذیرایی از زائران، جلوهای از همدلی، ارادت و میزبانی مردم مراغه را به نمایش گذاشت.
پیادهروی «حرم تا حرم» از آیینهای دیرینه مردم مراغه در روز اربعین است که هر ساله با حضور هزاران نفر از عاشقان حضرت اباعبداللهالحسین (ع) برگزار میشود و زائران پس از طی این مسیر، در آیین عزاداری حرم امامزاده سید ابراهیم (ع) شرکت میکنند.
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