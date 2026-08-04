به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل ظهر سه‌شنبه در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تبریز، با بیان اینکه اربعین حسینی از نشانه‌های ایمان خالص است، اظهار کرد: اگر انسان محبت امام حسین (ع) را در دل خود حفظ کند و با اخلاص در مسیر اهل‌بیت (ع) گام بردارد، این محبت هرگز از قلب او خارج نخواهد شد و مؤمنان باید با پرهیز از گناه، این سرمایه معنوی را حفظ کنند.

اربعین؛ جلوه‌ای از ایمان و اخلاص

وی با اشاره به جایگاه عدد ۴۰ در معارف اسلامی گفت: اگر انسان ۴۰ روز برای خداوند با اخلاص عمل کند، خداوند قلب او را نورانی می‌کند و سخنانش رنگ و بوی معنویت می‌گیرد. در مقابل، اگر کسی ۴۰ روز از توبه غفلت کند، خود را از رحمت الهی محروم ساخته است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی افزود: پیش از واقعه عاشورا، مراسم اربعین به شکل کنونی مرسوم نبود، اما پس از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اربعین حسینی شکل گرفت و زیارت اربعین به عنوان یکی از مهم‌ترین شعائر دینی در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد.

مطهری‌اصل ادامه داد: اگر انسان ۴۰ روز برای امام حسین (ع) عزاداری کند و تشنگی، گرسنگی و شهادت آن حضرت را در قلب خود زنده نگه دارد، محبت سیدالشهدا (ع) از دل او بیرون نخواهد رفت.

وی اربعین را دارای آثار و برکات فراوان دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اربعین آن است که نشانه ایمان خالص است، بنابراین مؤمنان باید مراقب باشند این سرمایه ارزشمند را با گناه از دست ندهند.

استمرار در مسیر خیر

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به نقش استمرار در انجام اعمال نیک اظهار کرد: پنج ماه است که شبانه‌روز در خیابان‌ها حضور داریم. اگر این حضور کمتر از ۴۰ روز ادامه داشت، به آن عادت نمی‌کردیم، اما استمرار این مسیر، آن را به یک فرهنگ تبدیل کرده است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در سال‌های جنگ تحمیلی نیز ملت ایران با پشت سر گذاشتن روزهای نخست مقاومت، توانستند هشت سال در برابر دشمن ایستادگی کنند و این پایداری نتیجه استمرار در مقاومت بود.

وحدت ملی؛ رمز اقتدار کشور

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام را عامل اقتدار کشور دانست و گفت: دشمن از همدلی مردم ایران هراس دارد و تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف، این سرمایه بزرگ اجتماعی را از بین ببرد، اما ملت ایران با حفظ وحدت در برابر همه تهدیدها ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به روحیه مقاومت مردم ایران اظهار کرد: مردم ما به ایستادگی عادت کرده‌اند و از بمب، توپ، تفنگ و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها هراسی ندارند، زیرا فرهنگ مقاومت در میان این ملت نهادینه شده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: مردم با تکیه بر درایت، حکمت و شجاعت رهبر معظم انقلاب و همراهی مسئولان، در مسیر حفظ اقتدار کشور ایستاده‌اند و همه تلاش می‌کنند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه اتحاد، رمز موفقیت ملت ایران است، گفت: ممکن است از نظر تعداد در اقلیت باشیم، اما همین وحدت موجب برتری ما شده و دشمن نیز دقیقاً از همین انسجام بیم دارد و برای از بین بردن آن تلاش می‌کند.

مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: اگر افراد با شخص من اختلاف‌نظر داشته باشند، موضوعی طبیعی است، اما قرار گرفتن در برابر نظام و توهین به آن مسئله‌ای متفاوت است.

وی همچنین با اشاره به نقش نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اظهار کرد: مسئولان حوزه‌های دفاعی و امنیتی زیر نظر فرمانده معظم کل قوا انجام وظیفه می‌کنند و همه ما نیز باید با حفظ اتحاد و انجام مسئولیت‌های خود، زمینه افزایش تاب‌آوری جامعه را فراهم کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: انسان باید نفس خود را به انجام کارهای خیر عادت دهد و اجازه ندهد رفتارهای ناپسند و گناه در زندگی او به یک عادت تبدیل شود.