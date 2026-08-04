تجدید میثاق نیروهای یگان فاتحین لشکر ۳۱ عاشورا با شهدا در اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه در این آیین معنوی، جمعی از نیروهای یگان فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورای آذربایجان شرقی با حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین، یاد و خاطره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را گرامی داشتند و در پایان این برنامه با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

این برنامه در شرایطی برگزار شد که به دلیل آمادگی عملیاتی نیروها در ایام جنگ و ضرورت حضور در داخل کشور و مناطق مرزی، امکان اعزام آنان به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین فراهم نبود. از این‌رو، رزمندگان با نیتی خالص، پیاده‌روی ۲۰ کیلومتری را به نیابت از زیارت بین‌الحرمین انجام دادند و با حضور بر مزار شهدا، ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم همچنین با قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر تداوم راه ایثار و شهادت، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از میهن اسلامی تأکید کردند.

پیاده‌روی اربعینی نیروهای یگان فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا، جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با روحیه جهادی، انقلابی و آمادگی دائمی نیروهای مسلح بود؛ حرکتی که نشان داد خدمت و دفاع از امنیت کشور، مانعی برای تجدید عهد با آرمان‌های نهضت حسینی نیست و می‌توان در هر نقطه‌ای، با همان شور و اخلاص، پیام اربعین را زنده نگه داشت.