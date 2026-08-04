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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

تجدید میثاق نیروهای یگان فاتحین لشکر ۳۱ عاشورا با شهدا در اربعین حسینی

تجدید میثاق نیروهای یگان فاتحین لشکر ۳۱ عاشورا با شهدا در اربعین حسینی

تبریز- همزمان با اربعین حسینی، نیروهای یگان فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا با پیاده‌روی ۲۰ کیلومتری در تبریز، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه در این آیین معنوی، جمعی از نیروهای یگان فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورای آذربایجان شرقی با حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین، یاد و خاطره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را گرامی داشتند و در پایان این برنامه با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

این برنامه در شرایطی برگزار شد که به دلیل آمادگی عملیاتی نیروها در ایام جنگ و ضرورت حضور در داخل کشور و مناطق مرزی، امکان اعزام آنان به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین فراهم نبود. از این‌رو، رزمندگان با نیتی خالص، پیاده‌روی ۲۰ کیلومتری را به نیابت از زیارت بین‌الحرمین انجام دادند و با حضور بر مزار شهدا، ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم همچنین با قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر تداوم راه ایثار و شهادت، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از میهن اسلامی تأکید کردند.

پیاده‌روی اربعینی نیروهای یگان فاتحین لشکر عملیاتی ۳۱ عاشورا، جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با روحیه جهادی، انقلابی و آمادگی دائمی نیروهای مسلح بود؛ حرکتی که نشان داد خدمت و دفاع از امنیت کشور، مانعی برای تجدید عهد با آرمان‌های نهضت حسینی نیست و می‌توان در هر نقطه‌ای، با همان شور و اخلاص، پیام اربعین را زنده نگه داشت.

تجدید میثاق نیروهای یگان فاتحین لشکر ۳۱ عاشورا با شهدا در اربعین حسینی

کد مطلب 6908485

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    نظرات

    • سید صادق AM ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      42 42
      پاسخ
      دمشون گرم شیرهای ایران بهشون افتخار می‌کنیم
    • مجید IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      51 34
      پاسخ
      از شمال تا جنوب از شرق تا غرب همیشه در صحنه
    • امیر IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      44 33
      پاسخ
      فرزندان مکتب امام خمینی واقای شهید. پدر امت. درود. بر شما
    • حسین IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      30 16
      پاسخ
      یاشاسین آذربایجان همیشه در همه جای ایران مقتدر آماده جانفشانی وفداکاری برای ایران سرافراز هستند افتخار میکنم چنین دلاورانی داریم زنده باد
    • عبدالرسول IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      45 10
      پاسخ
      ماشالله. دست خدا یاری گر شما .در پناه پروردگار باشید عزیزانمان.
    • سیاب مرادی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      36 4
      پاسخ
      لشگر عاشورا هم در زمان جنگ تحمیلی و هم در زمان سازندگی و هم در این چند تا جنگ حال حاضر همراه تیپ یکم حضرت عباس اردبیل رشادتهای بینظیری از خود نشان دادند و شجاعت تمام تیپها و لشگرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی و زنجان و اردبیل افتخار نظامیهای ایران بوده و هستند ، خداوند یار و نگهدارشان باشد.
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      26 15
      پاسخ
      الحمدالله، فرزندان امام خمینی و آقای شهید و آذربایجان، خدا حفظتون کنه، موفق باشین

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