خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کربلا مقصد است، اما عشق مسیر نمی‌شناسد. یکی در بین‌الحرمین قدم می‌زند و دیگری از کوچه‌های شهرش راهی حرم دل می‌شود. اربعین، حکایت دل‌هایی است که اگرچه از کربلا دورند، اما با هر قدم، خود را به کاروان حسین(ع) نزدیک‌تر می‌کنند.

هزاران نفر راهی کربلا شدند تا سلام‌هایشان را از میان عطر بین‌الحرمین به محضر سیدالشهدا(ع) برسانند و نجواهای عاشقانه خود را در جوار حرم یار زمزمه کنند، اما دل‌هایی نیز ماندند که فاصله، مانع دلدادگی‌شان نشد.

قدم‌هایی که در مسیر نجف تا کربلا برداشته می‌شود و قدم‌هایی که در میعادگاه‌های عاشقی شهرها به حرکت درمی‌آید، هر دو روایت دلدادگی به حسین(ع) است... امروز جاماندگان اربعین نیز با پای دل راهی مسیر می‌شوند تا سلام‌های ناگفته خود را روانه کربلا کنند و عهد خود را با آرمان‌های سیدالشهدا(ع) تازه نگه دارند.

در همین مسیر و برای بررسی فلسفه اربعین، جایگاه زیارت این روز بزرگ و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مراسم جاماندگان در خراسان جنوبی، ساعتی را با حجت‌الاسلام والمسلمین حجت سالاری‌مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، به گفتگو نشسته‌ایم تا از اهمیت این حماسه معنوی و برنامه‌های دلدادگان حسینی در دیار خاوران بگوییم.

زیارت اربعین حرکتی برخاسته از عشق به امام حسین است

حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت زیارت اربعین افزود: امام صادق(ع) می‌فرمایند هر کس با شوق و اشتیاق به زیارت امام حسین(ع) برود، خداوند ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول را برای او می‌نویسد.

وی بیان کرد: زیارت اربعین تنها یک سفر معمولی نیست، بلکه حرکتی برخاسته از عشق و معرفت به امام حسین(ع) است و به همین دلیل چنین پاداش عظیمی برای آن بیان شده است.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به روایت امام حسن عسکری(ع) گفت: آن حضرت زیارت اربعین را یکی از پنج نشانه مؤمن معرفی کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه اربعین در فرهنگ تشیع است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) اظهار کرد: اگر کسی امکان زیارت ندارد، می‌تواند بر بام خانه یا هر مکان مناسبی رو به سوی کربلا بایستد و با سلام دادن به حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ارادت خود را ابراز کند.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی بیان کرد: کسانی که در مراسم جاماندگان اربعین شرکت می‌کنند، حتی اگر به نزدیک‌ترین امامزاده، گلزار شهدا یا مزار شهدای گمنام بروند، در حقیقت با نیت زیارت سیدالشهدا(ع) از خانه خارج شده‌اند و این حرکت ارزشمند است.

وی محبت را اساس دینداری دانست و گفت: همان‌گونه که در روایات آمده است «هل الدین إلا الحب»، ریشه بسیاری از اعمال دینی، محبت به خدا و اهل‌بیت(ع) است.

فلسفه راهپیمایی اربعین

حجت الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه همه جلوه‌های خدمت به امام حسین(ع) ریشه در محبت دارد، افزود: کسی که برای سیدالشهدا(ع) لباس سیاه بر تن می‌کند، نذر می‌دهد، موکب برپا می‌کند یا در برگزاری مراسم اربعین خدمت‌رسانی می‌کند، همه این اقدامات از روی عشق و محبت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب از راهپیمایی اربعین به عنوان یک «معجزه»، اظهار کرد: این تعبیر ریشه در روایات اهل‌بیت(ع) دارد و نشان‌دهنده عظمت و آثار بی‌نظیر این حرکت جهانی است.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با استناد به حدیثی از امام صادق(ع) گفت: در روایات آمده است که محبت امام حسین(ع) در قلب مؤمنان جای دارد و هرگز سرد و خاموش نمی‌شود.

وی افزود: خداوند اراده کرده است که نور و پیام نهضت عاشورا در سراسر جهان گسترش یابد و قیام سیدالشهدا(ع) الهام‌بخش آزادگان عالم باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فرازی از زیارت اربعین گفت: امام حسین(ع) جان خود را فدا کرد تا بندگان خدا را از جهالت و گمراهی نجات دهد و این مهم‌ترین فلسفه قیام عاشورا است.

پیام عاشورا، مقابله با ظلم است

وی تصریح کرد: امروز نیز پیام عاشورا، پیام مقابله با ظلم و دفاع از حق است و ملت‌های آزاده جهان بیش از گذشته نسبت به ظلم و جنایت حساس شده‌اند.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی ادامه داد: اگر امروز ملت‌هایی در برابر ظلم رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی ایستادگی می‌کنند، این روحیه ریشه در همان فرهنگ ظلم‌ستیزی عاشورا دارد.

وی با بیان اینکه حرکت عظیم اربعین بستری برای ترویج گفتمان عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است، گفت: هر قدمی که زائران در مسیر اربعین برمی‌دارند، در حقیقت اعلام مخالفت با جریان ظلم و انحراف است.

وی افزود: به همین دلیل در روایات برای هر قدم زائر اربعین ثواب، آمرزش گناهان و ارتقای درجات بیان شده است، زیرا این حرکت در مسیر معرفت‌افزایی و دفاع از حق انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه گسترش فرهنگ اربعین از نشانه‌های آمادگی جامعه برای تحقق وعده الهی است، افزود: تا دو دهه قبل راهپیمایی میلیونی اربعین با این گستردگی وجود نداشت، اما امروز این حرکت به یک اجتماع جهانی تبدیل شده که خواست و اراده الهی در آن آشکار است.

وی ادامه داد: امروز مراسم‌هایی مانند پیاده‌روی اربعین، اجتماع جاماندگان، مهمانی‌های کیلومتری و برنامه‌های گسترده دینی، همگی نشان می‌دهد گفتمان عاشورا و ظلم‌ستیزی در حال فراگیر شدن است.

جامعه باید نسبت به ظلم حساس باشد

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: در روایات آمده است که حضرت ولی‌عصر(عج) هنگام ظهور، خود را با نام و قیام امام حسین(ع) معرفی می‌کنند و این نشان می‌دهد که شناخت جهانی از نهضت عاشورا، مقدمه‌ای برای ظهور است.

وی افزود: جامعه باید نسبت به ظلم حساس باشد و آمادگی دفاع از حق را پیدا کند و حرکت عظیم اربعین یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری این فرهنگ است.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با تأکید بر نقش مردم در تحقق آرمان‌های دینی گفت: همان‌گونه که اگر مردم همراه امیرالمؤمنین(ع) بودند، خانه‌نشینی آن حضرت رخ نمی‌داد و اگر مردم در کنار امام حسن مجتبی(ع) می‌ماندند، شرایط صلح تحمیل نمی‌شد، امروز نیز نقش مردم در تحقق اهداف انقلاب اسلامی تعیین‌کننده است.

وی بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی نیز با حضور مردم رقم خورد و هر جا مردم در صحنه بودند، نظام اسلامی توانست در برابر دشمنان ایستادگی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر نقش‌آفرینی مردم تأکید دارند و تحقق اهداف بزرگ بدون حضور و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: هرچه فرهنگ عاشورا، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی در جامعه عمیق‌تر شود، زمینه برای تحقق وعده‌های الهی و آمادگی جامعه برای ظهور نیز فراهم‌تر خواهد شد.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به برنامه‌های جاماندگان اربعین در استان گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، با مشارکت هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، برنامه‌های گسترده‌ای در سراسر خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در ۲۰۰ نقطه

وی با قدردانی از خدمات خادمان اربعین در عتبات عالیات اظهار کرد: لازم است فعالیت‌های ارزشمند مردم خراسان جنوبی در نجف، کربلا و کاظمین به صورت جداگانه برای مردم استان روایت شود، چرا که اقدامات بسیار خوبی در حوزه خدمت‌رسانی انجام شده است.

وی افزود: برای افرادی که امسال توفیق حضور در کربلا را نداشته‌اند، زمینه حضور در مراسم جاماندگان اربعین در سراسر استان فراهم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این مراسم گفت: سال گذشته حدود ۳۹ هزار نفر از مردم استان به عتبات عالیات مشرف شدند، اما بیش از ۱۸۷ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین در نقاط مختلف خراسان جنوبی شرکت کردند.

سالاری‌مکی ادامه داد: همچنین در حالی که حدود ۶۰ تا ۷۰ موکب از استان در عتبات عالیات به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، سال گذشته نزدیک به ۴۵۰ موکب در داخل استان به مردم خدمات ارائه دادند.

وی با بیان اینکه امسال این مراسم گسترده‌تر از گذشته برگزار می‌شود، تصریح کرد: مراسم جاماندگان اربعین در بیش از ۲۰۰ نقطه شهری و روستایی خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای پیاده‌روی جاماندگان اربعین متناسب با شرایط هر منطقه، از دو کیلومتر تا ۱۰ و ۲۷ کیلومتر تعیین شده است.

آمادگی ۵۵۰ موکب برای خدمت رسانی

حجت الاسلام سالاری‌مکی از آمادگی بیش از ۵۵۰ موکب در سطح استان خبر داد و گفت: این مواکب در بخش‌های مختلف از جمله خدمات فرهنگی، پذیرایی و سایر برنامه‌های مورد نیاز به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: برنامه‌های جاماندگان اربعین از ساعات ابتدایی بامداد آغاز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی شهرستان‌ها مانند سربیشه، خوسف و بشرویه، مراسم از بعد از نماز صبح آغاز خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: زمان برگزاری مراسم در شهرستان‌ها با توجه به شرایط آب‌وهوایی متفاوت است؛ به عنوان مثال در بیرجند برنامه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح و در شهرستان طبس به دلیل گرمای هوا از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: در مجموع از سحرگاه تا شامگاه اربعین، در سراسر خراسان جنوبی مراسم جاماندگان حسینی در بیش از ۲۰۰ نقطه شهری و روستایی برگزار خواهد شد.

دعوت برای حضور در راهپیمایی

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه مسیرها و زمان برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در همه شهرستان‌ها اطلاع‌رسانی شده است، اظهار کرد: پوسترهای مربوط به مسیرهای پیاده‌روی و ساعت آغاز برنامه‌ها در فضای مجازی منتشر شده و از طریق رسانه‌ها نیز در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: در برخی مناطق روستایی، چند روستا به صورت مشترک در یک مسیر پیاده‌روی حضور پیدا می‌کنند و در پایان مسیر، مراسم محوری در بقاع متبرکه، گلزار شهدا یا مزار شهدای گمنام برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی درباره برنامه محوری بیرجند گفت: مراسم از ساعت ۸ صبح با قرائت زیارت عاشورا در میدان آزادی آغاز می‌شود و هیئت‌های مذهبی و مردم در مسیر پیاده‌روی تا آستان مقدس امامزادگان باقریه حرکت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی ادامه داد: پس از پایان مسیر پیاده‌روی، از ساعت ۱۰ صبح برنامه‌های محوری در امامزادگان باقریه شامل سخنرانی، قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر رویکرد معرفتی مراسم امسال، اظهار کرد: راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال با محوریت خون‌خواهی امام حسین(ع) و تبیین پیام عاشورا برگزار می‌شود و پرچم‌های خون‌خواهی سیدالشهدا(ع) از مهم‌ترین نمادهای این مراسم خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: علاوه بر برنامه محوری بیرجند، در سایر نقاط مرکز استان و شهرستان‌ها نیز مراسم متعددی برگزار می‌شود که زمان و مکان آنها از طریق رسانه ملی و فضای مجازی اطلاع‌رسانی شده است.

وی با دعوت از مردم برای حضور خانوادگی در این مراسم، گفت: حضور گسترده خانواده‌ها در راهپیمایی جاماندگان اربعین، تقویت‌کننده جبهه معنوی و فرهنگی جامعه است و هر قدمی که در این مسیر برداشته می‌شود، در مسیر دفاع از ارزش‌های الهی، مقابله با ظلم و زمینه‌سازی برای تحقق آرمان‌های مهدوی ارزشمند خواهد بود.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی تأکید کرد: از مردم می‌خواهیم با پرچم‌های خون‌خواهی سیدالشهدا(ع) و شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای اخیر، در این مراسم حضور یابند چرا که خون‌خواهی امام حسین(ع) مقدمه خون‌خواهی نهایی به دست حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.