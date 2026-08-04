معاون استاندار بوشهر: صنایع پارس جنوبی از تولیدات بومی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر سه شنبه در بازدید از بزرگ‌ترین کارگاه تولیدی لباس کار صنعت در شهرستان عسلویه با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید، اظهار کرد: این مجموعه یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تولیدی استان به شمار می‌رود و با توجه به پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی، در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: راه‌اندازی این واحد علاوه بر تأمین بخشی از نیاز صنایع منطقه به لباس کار، کفش ایمنی و سایر تجهیزات مورد نیاز، در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت تولید داخلی نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

فرماندار شهرستان عسلویه نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: این کارگاه از ظرفیت و آمادگی لازم برای تولید روزانه بیش از ۱۰۰ دست لباس کار برخوردار است و با آغاز فعالیت رسمی، بخشی از نیاز صنایع مستقر در منطقه را تأمین خواهد کرد.

اسکندر پاسالار با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: توسعه واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان بومی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و فرمانداری با تمام توان از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین حمایت خواهد کرد.

در این بازدید، معاون اقتصادی استاندار بوشهر با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند تجهیز و آماده‌سازی کارگاه قرار گرفت و با سرمایه‌گذار بخش خصوصی پیرامون ظرفیت‌های تولید، برنامه‌های توسعه‌ای و روند فعالیت این واحد تولیدی گفت‌وگو کرد.

