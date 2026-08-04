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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

بقائی: فضای مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، مثبت است

بقائی: فضای مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، مثبت است

سخنگوی وزارت امور خارجه از تداوم مذاکرات ایران و عمان با هدف سامان‌دهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و فضای حاکم بر آن را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با صداوسیما درباره تازه‌ترین جزئیات گفت‌وگوهای ایران و عمان گفت: این مذاکرات به عنوان گفت‌وگو میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.

وی با بیان اینکه گفت‌وگوها تاکنون در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: ایران در تلاش است با همکاری عمان، سازوکارهای لازم برای ترتیبات آینده مدیریت تردد کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تدوین کند و نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6908457

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    نظرات

    • سعید IR ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      1 0
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      یک چیز را اصلاً درک نمی‌کنم: چرا هر وقت ذخایر نفت آمریکا رو به کاهش می‌گذارد، یک کشور باید پا پیش بگذارد و درباره تنگه هرمز با ایران مذاکره کند؛ چه پاکستان باشد، چه قطر و چه حالا عمان؟!!!!!!!!
    • علی IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
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      کشورهای میانجی می‌خواهند ایالات متحده را نجات دهند؛ به نظر من، مذاکره با عمان در مقطع کنونی بر سر بازگشایی تنگه هرمز برای ما اشتباه است. حتی اگر عمان کاملاً با ما هم‌نظر باشد، باید دست‌کم تا زمان تخلیه کامل ذخایر نفتی آمریکا صبر کنیم تا آن‌ها فشار قیمت‌های بالا را حس کنند و تحت فشار بیشتری قرار گیرند و سپس برای بازگشایی تنگه با عمان مذاکره کنیم.
    • محمد IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
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      در حال حاضر، بازگشایی تنگه هرمز برای ایالات متحده یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود؛ حتی اگر توافق میان عمان و ایران کاملاً به نفع ایران تمام شود. آمریکا تمام توان خود را صرفاً برای بازگشایی این تنگه به ​​کار گرفته است و برایش اهمیتی ندارد که آیا این توافق به نفع ایران است یا خیر؛ هدفش صرفاً پر کردن مجدد ذخایر نفتی خود است.‌که بعدا دوباره به ما حمله کند بنابراین، نباید فریب بخوریم

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