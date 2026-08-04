بقائی: فضای مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با صداوسیما درباره تازه‌ترین جزئیات گفت‌وگوهای ایران و عمان گفت: این مذاکرات به عنوان گفت‌وگو میان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است؛ مسیری که ضمن تأمین حقوق حاکمیتی، ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان را نیز مدنظر قرار دهد.

وی با بیان اینکه گفت‌وگوها تاکنون در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: ایران در تلاش است با همکاری عمان، سازوکارهای لازم برای ترتیبات آینده مدیریت تردد کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی را تدوین کند و نتایج نهایی این مذاکرات پس از جمع‌بندی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.