  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

رواق امام حسین(ع) در حرم رضوی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد

رواق امام حسین(ع) در حرم رضوی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد

مشهد- پروژه احداث رواق امام حسین(ع) حرم مطهر امام رضا(ع) تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی با حضور در پروژه احداث رواق‌های امام حسین(ع) و امیرالمؤمنین(ع)، از بخش‌های مختلف این طرح عمرانی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت و روند پیشرفت عملیات اجرایی آن قرار گرفت.

این پروژه عمرانی در حدفاصل صحن غدیر و صحن قدس در حال اجراست و محدوده‌ای را دربر می‌گیرد که از زیر مسجد تاریخی گوهرشاد آغاز شده و تا زیر بست شیخ بهایی، و بخش غربی رواق‌های دارالرحمه و دارالهدایه امتداد می‌یابد.

این پروژه با زیربنای ۳۸ هزار مترمربع، با هدف افزایش فضای سرپوشیده زیارتی و اتصال به شبکه رواق‌های زیرسطحی حرم مطهر در حال اجراست.

پروژه احداث رواق امام حسین(ع) تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 6908472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها