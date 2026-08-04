رواق امام حسین(ع) در حرم رضوی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی با حضور در پروژه احداث رواقهای امام حسین(ع) و امیرالمؤمنین(ع)، از بخشهای مختلف این طرح عمرانی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت و روند پیشرفت عملیات اجرایی آن قرار گرفت.
این پروژه عمرانی در حدفاصل صحن غدیر و صحن قدس در حال اجراست و محدودهای را دربر میگیرد که از زیر مسجد تاریخی گوهرشاد آغاز شده و تا زیر بست شیخ بهایی، و بخش غربی رواقهای دارالرحمه و دارالهدایه امتداد مییابد.
این پروژه با زیربنای ۳۸ هزار مترمربع، با هدف افزایش فضای سرپوشیده زیارتی و اتصال به شبکه رواقهای زیرسطحی حرم مطهر در حال اجراست.
پروژه احداث رواق امام حسین(ع) تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
نظر شما