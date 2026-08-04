به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام طیب طاهرینیا، شامگاه سه شنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به جایگاه قرآن کریم در هدایت انسان، اظهار کرد: قرآن کتاب زندگی و سعادت بشر است و هر جامعهای که به آموزههای آن عمل کند، از گمراهی و انحراف در امان خواهد بود.
وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) افزود: بر اساس این روایت، قرآن کریم در چهار محور اساسی قابل تبیین است؛ جایگاه اهل بیت (ع)، سنتهای الهی، احکام و فرایض دینی و همچنین دشمنشناسی که هر یک نقشی اساسی در هدایت جامعه اسلامی دارند.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج با بیان اینکه بخشی از آیات قرآن در شأن و منزلت اهل بیت (ع) نازل شده است، گفت: آیاتی همچون آیه تطهیر و آیه مباهله بیانگر جایگاه والای خاندان پیامبر (ص) هستند و تمسک به این خاندان، مسیر هدایت و نجات امت اسلامی را تضمین میکند.
وی اهل بیت (ع) را کشتی نجات امت اسلامی دانست و افزود: محبت اهل بیت (ع) زمانی به ثمر مینشیند که همراه با معرفت، بصیرت و عمل به دستورات الهی باشد.
سنتهای الهی تغییرناپذیر است
حجتالاسلام طاهرینیا با اشاره به داستانهای انبیا و اقوام گذشته در قرآن اظهار کرد: نقل این وقایع صرفاً بیان تاریخ نیست، بلکه سنتهای الهی برای هدایت بشر است و خداوند در قرآن تأکید کرده که این سنتها هرگز دستخوش تغییر نخواهد شد.
وی افزود: اگر مسلمانان از سرگذشت اقوام گذشته درس بگیرند، گرفتار آسیبهایی که دیگر ملتها را دچار انحراف کرده است، نخواهند شد.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به اهمیت عمل به احکام دینی اختصاص داد و گفت: نماز، روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین واجبات الهی هستند که قرآن کریم بر آنها تأکید کرده است.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج با ابراز نگرانی از کمرنگ شدن آگاهی دینی در میان برخی اقشار جامعه افزود: خانوادهها باید همان اندازه که برای آموزشهای علمی و مهارتی فرزندان خود اهمیت قائل هستند، نسبت به آموزش احکام و معارف دینی نیز اهتمام داشته باشند.
دشمنشناسی؛ بخش مهمی از پیام قرآن
حجتالاسلام طاهرینیا، دشمنشناسی را یکی از مهمترین محورهای قرآن دانست و تصریح کرد: قرآن کریم در آیات متعدد، مسلمانان را نسبت به شناخت دشمن، شیوههای نفوذ و اهداف او آگاه کرده است و غفلت از این هشدارها خسارتهای سنگینی به دنبال دارد.
وی با اشاره به برخی رخدادهای تاریخی صدر اسلام و همچنین تحولات سالهای اخیر منطقه افزود: ملتهایی که در برابر زیادهخواهی دشمنان عقبنشینی کردند، امروز با مشکلات فراوانی روبهرو هستند و این تجربهها باید چراغ راه ملتهای مسلمان باشد.
وی ایجاد اختلاف، تضعیف ولایت، گسترش ناامیدی، ترویج فساد و دور کردن نسل جوان از قرآن و فرهنگ اهل بیت (ع) را از مهمترین راهبردهای دشمن برشمرد و گفت: دشمن تلاش میکند پایههای اعتقادی جامعه اسلامی را متزلزل کند و برای رسیدن به این هدف از ابزارهای مختلف رسانهای و فرهنگی بهره میگیرد.
حجتالاسلام طاهرینیا تأکید کرد: شناخت این شیوهها، مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمن است.
عاشورا مکتب عزت و مقاومت است
وی نهضت عاشورا را بزرگترین درس آزادگی و عزت برای مسلمانان دانست و اظهار کرد: امام حسین (ع) با ایثار جان خود و یارانش نشان داد که حفظ دین و کرامت انسانی بر هر مصلحت دیگری مقدم است و همین فرهنگ، الهامبخش ملت ایران در دفاع از ارزشهای اسلامی بوده است.
وی افزود: فرهنگ عاشورا و اربعین، ملت ایران را در مسیر مقاومت، وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان استوار نگه داشته است.
مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج در پایان با اشاره به ایام اربعین حسینی، این اجتماع مردمی را نمادی از وفاداری مردم به آرمانهای امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی و شهدا دانست و بر حفظ وحدت، تقویت بصیرت دینی، عمل به قرآن و تداوم راه شهدا تأکید کرد.
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