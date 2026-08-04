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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

تجمع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

تجمع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب

ارومیه - تجمع باشکوه مردم ارومیه همزمان با اربعین حسینی در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب برگزار شد.

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کد مطلب 6908508

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