https://mehrnews.com/x3cKmY ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6908508 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ تجمع شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه - تجمع باشکوه مردم ارومیه همزمان با اربعین حسینی در حمایت از نیروهای مسلح، رهبری و انقلاب برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6908508 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم مشهد در شام اربعین تجمع شبانه مردم سنندج بازتابی از تأکید شرکتکنندگان بر همبستگی ملی طاهرینیا: قرآن و بصیرت رمز ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن است روایت ماندگار مردم نکا در قرار شبانه ارومیه در حال و هوای کربلا؛ جاماندگانی که با دل راهی شدند جمعآوری موکبهای اربعین در کربلا برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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