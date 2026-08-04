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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

اجتماع شبانه سلماسی‌ها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

اجتماع شبانه سلماسی‌ها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

ارومیه - در این فیلم‌ تصاویری از حماسه حضور مردم سلماس را در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح می بینید.

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کد مطلب 6908511

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