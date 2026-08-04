https://mehrnews.com/x3cKn3 ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ کد مطلب 6908511 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ اجتماع شبانه سلماسیها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه حضور مردم سلماس را در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح می بینید. دریافت 28 MB کد مطلب 6908511 کپی شد مطالب مرتبط ماجرای کتاب دیده نشده مشروطیت/«مقیم و مسافر» مشروطه را چگونه می دید؟ صد و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات ضداستکباری مشهدی ها در شام اربعین تجمع شبانه مردم سنندج بازتابی از تأکید شرکتکنندگان بر همبستگی ملی طاهرینیا: قرآن و بصیرت رمز ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن است روایت ماندگار مردم نکا در قرار شبانه برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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