https://mehrnews.com/x3cKjn ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵ کد مطلب 6908380 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵ محلات در شور حسینی؛ طنین لبیک در راهپیمایی جاماندگان اربعین محلات- در این ویدئو حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی جاماندگان اربعین را ملاحظه میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6908380 کپی شد مطالب مرتبط مراسم جاماندگان اربعین در اراک حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ تجلی حضور پرشور مردم خمین در صد و پنجاه و هفتمین شب برگزاری آیین عزاداری و پیادهروی جاماندگان اربعین مردم خنداب میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله؛ دیار آفتاب در سوگ خورشید کربلا نشست برچسبها محلات مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله
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