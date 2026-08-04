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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

محلات در شور حسینی؛ طنین لبیک در راهپیمایی جاماندگان اربعین

محلات در شور حسینی؛ طنین لبیک در راهپیمایی جاماندگان اربعین

محلات- در این ویدئو حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی جاماندگان اربعین را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6908380

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