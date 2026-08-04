به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر با گرامیداشت ایام اربعین حضرت سیدالشهدا (ع)، اظهار کرد: هزاران سلام و رحمت الهی بر عاشقانی که در مسیر نورانی اربعین گام برداشتند و با ایمان، بصیرت، وحدت و دلدادگی، جلوه‌ای ماندگار از محبت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشتند.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین‌های اربعین افزود: شمار زیادی از مردم مؤمن استان زنجان در روزهای گذشته توفیق حضور در پیاده‌روی عظیم اربعین را داشتند و پس از بازگشت نیز، با وجود خستگی جسمی، از نشاط و طراوت معنوی برخوردار بودند. این زائران علاوه بر حضور در راهپیمایی اربعین، در برنامه پیاده‌روی صبحگاهی مسیر شهدای گاوازنگ و همچنین آیین‌های عزاداری و پیاده‌روی عصرگاهی شهر زنجان نیز حضوری پرشور داشتند که شایسته تقدیر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به تعبیر رهبر شهید از اربعین به عنوان یک «فناوری» تصریح کرد: امروز بیش از گذشته روشن شده است که این تعبیر، نگاهی عمیق و راهبردی به ظرفیت‌های تمدنی اربعین دارد. اگر به دنبال حل مشکلات اقتصادی، اصلاح سبک زندگی، کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب هستیم، باید سبک زندگی اربعینی را به عنوان یک الگوی عملی در جامعه ترویج کنیم.

وی ادامه داد: در بزرگ‌ترین اجتماع بشری، میلیون‌ها انسان با قومیت‌ها، ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در کنار یکدیگر حضور می‌یابند، اما کمترین میزان تنش و اختلاف مشاهده می‌شود. این واقعیت، ظرفیت کم‌نظیر فرهنگ عاشورا و اربعین را در ایجاد همبستگی اجتماعی و مدیریت تعاملات انسانی نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام حسینی با قدردانی از میزبانی مردم عراق گفت: مردم مؤمن و مجاهد عراق، با وجود مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های زیرساختی و پیامدهای سال‌ها اشغالگری و ناامنی ایجاده شده توسط آمریکا، با تکیه بر ایمان و باورهای دینی، باشکوه‌ترین اجتماع جهان را مدیریت می‌کنند و نمونه‌ای ارزشمند از ایثار، خدمت‌رسانی و اخلاص را به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: این تجربه می‌تواند الگویی مدیریتی و فرهنگی برای جوامع اسلامی باشد و ما نیز باید در حل مسائل کشور از روحیه ایثار، همدلی، مهربانی، مسئولیت‌پذیری و مجاهدت الهام بگیریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با بیان اینکه اربعین زمینه‌ساز تحقق جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است، اظهار کرد: این حرکت عظیم مردمی، انسان‌ها را برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) آماده می‌کند و بستری برای شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های الهی و اسلامی فراهم می‌آورد؛ از این‌رو باید این ظرفیت بزرگ فرهنگی و اجتماعی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به جلوه‌های عفاف و حجاب در مراسم اربعین گفت: میلیون‌ها بانوی مسلمان با رعایت حجاب اسلامی در این اجتماع عظیم حضور پیدا می‌کنند و این صحنه‌ها نشان می‌دهد که با کار فرهنگی مستمر و تقویت باورهای دینی، می‌توان فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه نهادینه کرد. این فرهنگ باید در کوچه‌ها، خیابان‌ها و شهرهای ما، به‌ویژه در شهری که به نام امام حسین (ع) مزین است، بیش از پیش نمود داشته باشد.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت استمرار ارزش‌های اربعینی خاطرنشان کرد: تثبیت این ارزش‌ها نیازمند فعالیت تشکیلاتی، شبکه‌سازی فرهنگی، برنامه‌ریزی منسجم و استمرار برنامه‌های تربیتی است. مردم در ماه‌های منتهی به اربعین، این ارزش‌ها را در میدان عمل تمرین می‌کنند و وظیفه مسئولان و فعالان فرهنگی، حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی در طول سال است.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، حفظ انسجام ملی را ضروری دانست و گفت: همه باید نسبت به صیانت از وحدت و همبستگی ملی حساس باشند و از هر سخن، موضع یا اقدامی که به این انسجام آسیب وارد کند، پرهیز کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان افزود: ملاک تشخیص اولویت‌ها و مسائل کشور، رهنمودها و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی است و همه باید حرکت خود را بر همین مبنا تنظیم کنند و از هرگونه رفتار یا موضعی که با منویات ایشان و آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی مغایرت دارد، اجتناب ورزند.

وی با آرزوی عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران، از خداوند متعال خواست مجاهدت‌های زائران، خادمان و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) را مورد قبول درگاه الهی قرار دهد و گفت: امروز ملت‌های ایران، عراق و دیگر آزادگان جهان با الهام از نهضت عاشورا، پرچم عدالت‌خواهی و حمایت از مظلومان را برافراشته‌اند و این مسیر تا تحقق آرمان‌های الهی ادامه خواهد یافت.