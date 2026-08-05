منابع صهیونیست مدعی کاهش حملات علیه غزه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم دستور محدود کردن عملیات‌های تهاجمی در نوار غزه را صادر کرده است. این تصمیم پس از اعلام شورای صلح مبنی بر لزوم توقف عملیات‌های ترور از سوی تل آویو اتخاذ شده است.

این منبع نظامی افزود که ارتش اشغالگر اعلام کرده این اقدام بر اساس دستورهای صادر شده از سوی مقامات سیاسی انجام گرفته است.

دورون کادوش خبرنگار نظامی رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که فرماندهی منطقه جنوبی قوانین حملات علیه غزه را سختگیرانه‌ کرده و از این پس هرگونه عملیات ترور تنها با تأیید مستقیم ایال زامیر امکان‌پذیر خواهد بود. پیش از این تا اوایل هفته گذشته فرماندهان صهیونیست اختیار صدور مجوز چنین حملاتی را داشتند.

بر اساس اطلاعات میدانی نیز فعالیت نظامی ارتش صهیونیستی در نوار غزه به شکل محسوسی کاهش یافته است. منابع امنیتی اعلام کردند ارتش اشغالگر طی ۴۸ ساعت گذشته تنها یک حمله هوایی در این منطقه انجام داده است.