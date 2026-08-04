به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، قطر روز سه‌شنبه خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای اجرای تعهدات خود تحت توافق آتش‌بس غزه شد و گفت حماس به تمام تعهدات خود تحت این توافق عمل کرده است.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت که حماس به هر آنچه که انتظار می‌رفت تحت نقشه راه انجام دهد، متعهد شده است.

وی گفت: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که اسرائیل را برای اجرای این توافق تحت فشار قرار دهد تا در نهایت بتوانیم به سمت بازسازی غزه حرکت کنیم.

این درخواست او پس از آن مطرح شد که هیئت صلح و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کردند که حماس با یک نقشه راه برای اجرای مرحله بعدی آتش‌بس غزه موافقت کرده است، در حالی که اسرائیل هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.

قطر در کنار مصر و ترکیه در تلاش‌ها برای تضمین اجرای این توافق میانجیگری کرده است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در جنگ وحشیانه خود در غزه بیش از ۷۳۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۴۰۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

با وجود توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است، اسرائیل به حملات خود در سراسر این منطقه محاصره شده ادامه داده و طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، ۱۲۵۲ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۴۱۲۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.