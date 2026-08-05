کشف ۵۸ میلیاردی دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در اردبیل

سردار جواد تقوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با استخراج گرهای رمز ارز (ماینر) قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیرمجاز را همزمان با سراسر کشور و با همکاری عملیاتی یگان های انتظامی و حضور ۱۵ تیم از اداره برق اجرا کردند.

وی با اشاره به انجام ۱۲۵ مورد بازدید در اجرای این طرح افزود: با اجرای این طرح ۳۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق کشف؛ که کارشناسان ارزش کشفیات را ۵۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای این طرح ۲ امکنه پلمب، ۲ نفر دستگیر و ۲ فقره پرونده جهت رسیدگی قانونی تشکیل شد.

سردار تقوی با تاکید بر ایفای نقش مسئولانه و متعهدانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریتی های پلیسی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان است.