آغاز عملیات بهسازی آزادراه ساوه–همدان با پیگیری دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد صدوری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت آزادراه ساوه–همدان اظهار کرد: این محور تنها یک مسیر عبور نیست، بلکه جاده‌ای است که هرگونه نقص در آن می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.

وی افزود: آزادراه ساوه–همدان سال‌هاست در فهرست محورهای پرحادثه استان مرکزی قرار دارد و با وجود پیگیری‌های مکرر، اجرای پروژه‌های بهسازی آن با تأخیر و ترک فعل برخی دستگاه‌های مسئول مواجه شده بود.

دادستان ساوه ادامه داد: از آنجا که موضوع به ایمنی عمومی و حفظ جان مردم مربوط می‌شود، دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به این مسئله ورود کرد د در این راستا نشست‌های متعددی برگزار شد و در نهایت عملیات اجرایی فاز نخست پروژه، شامل ترمیم روکش آسفالت، آغاز شده است.

صدوری افزود: در حال حاضر عملیات تراش آسفالت، لکه‌گیری و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده این مسیر در حال انجام است و عوامل اجرایی هر روز از ساعت ۷ صبح عملیات تراش و آماده‌سازی سطح جاده را آغاز کرده و از ساعت ۱۲ ظهر آسفالت‌ریزی را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد:هدف از اجرای این طرح، ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و بهبود کیفیت تردد در یکی از پرحادثه‌ترین محورهای استان مرکزی عنوان شده است.

بر اساس گزارش مجریان پروژه، این عملیات در محدوده حدود ۵۰ کیلومتری از عوارضی همدان در حال اجراست و در فاز فعلی، لکه‌گیری حدود ۴۵۰ هزار مترمربع از سطح آزادراه در بازه‌ای نزدیک به ۴۰ کیلومتر انجام خواهد شد که برای اجرای آن حدود ۵۶ هزار تن آسفالت مورد نیاز است.