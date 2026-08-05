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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

فرمانده جدید مرزبانی کردستان با حضور مسئولان کشوری معرفی شد

فرمانده جدید مرزبانی کردستان با حضور مسئولان کشوری معرفی شد

سنندج- سردار احمدرضا حاتمی، با برگزاری آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان کردستان با حضور مسئولان کشوری و استانی به عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان کردستان صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

در این مراسم، سردار احمدرضا حاتمی به عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان کردستان معرفی و مسئولیت فرماندهی این مجموعه را بر عهده گرفت.

سردار حاتمی پیش از این فرماندهی مرزبانی استان گلستان را عهده‌دار بود و اکنون با تکیه بر سوابق مدیریتی و عملیاتی خود، مأموریت تأمین امنیت و حراست از مرزهای استان کردستان را بر عهده گرفته است.

در این آیین، از خدمات سردار فرج رستمی فرمانده پیشین مرزبانی استان قدردانی و حکم انتصاب فرمانده جدید به وی اعطا شد.

کد مطلب 6908713

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