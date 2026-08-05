حجتالاسلام محمد قدوسیفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم خانه عنکبوت را به عنوان سستترین خانه معرفی کرده است؛ تشبیهی که افزون بر بیان یک حقیقت، حامل پیامها و درسهای مهمی برای جامعه اسلامی است.
وی افزود: نخستین پیام این آیه، نترسیدن از هیاهو و قدرتنمایی دشمن است، چرا که جبهه باطل هرچند در ظاهر خود را قدرتمند نشان میدهد، اما از درون سست و بیپایه است و نقشههای آن در برابر اراده الهی دوام نخواهد داشت.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: رسول گرامی اسلام (ص) فرمودهاند تا قیامت همواره گروهی از امت اسلامی از دین خدا دفاع خواهند کرد و مخالفت دشمنان، خللی در مسیر آنان ایجاد نمیکند؛ از این رو مؤمنان نباید تحت تأثیر جنگ روانی و تبلیغات دشمن قرار گیرند.
قدوسیفر تصریح کرد: دومین درس این تشبیه قرآنی، ضرورت هوشیاری در برابر فریبهای دشمن است؛ همانگونه که حشرات ناآگاه در تار عنکبوت گرفتار میشوند، انسان نیز اگر مراقبت لازم را نداشته باشد، در دام شبهات، شایعات و عملیات رسانهای دشمن گرفتار خواهد شد و به تدریج از مسیر هدایت فاصله میگیرد.
وی بیان کرد: امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) میفرمایند هر کس از دشمن خود غافل بماند، نیرنگها و دسیسههای او غافلگیرش خواهد کرد؛ بنابراین جامعه اسلامی باید همواره با بصیرت، شناخت و آگاهی، نقشههای دشمن را رصد کند.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: حفظ وحدت، افزایش بصیرت، تقویت آمادگی و تبعیت از ولایت، مهمترین مؤلفههای مقابله با توطئههای دشمن به شمار میرود و هرگونه غفلت از این اصول، زمینه عقبماندگی و خسارت را فراهم میکند.
قدوسیفر با اشاره به واقعه عاشورا تصریح کرد: تاریخ کربلا نشان میدهد که فاصله گرفتن از امام و ولیّ زمان، حتی برای مدتی کوتاه، میتواند انسان را از قافله حق بازدارد و حسرتی جبرانناپذیر به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به وظیفه مسلمانان در برابر دشمنان، یادآور شد: اسلام حتی در مواجهه با دشمن نیز اصل خیرخواهی، امر به معروف و نهی از منکر را مورد تأکید قرار داده و همواره انسانها را به بازگشت از مسیر ظلم و فساد دعوت کرده است.
قدوسیفر خاطرنشان کرد: در عین حال، خیرخواهی نسبت به دشمن به معنای اعتماد به او نیست، زیرا امیرالمؤمنین (ع) انتظار خیرخواهی از دشمن را نشانه نادانی دانستهاند و بر ضرورت هوشیاری در برابر عهدشکنی و فریب دشمن تأکید کردهاند.
وی تاکید کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، تبعیت از ولایت، حضور آگاهانه در صحنه و ایستادگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن، اجازه نخواهد داد توطئههای بدخواهان به نتیجه برسد و این حضور، پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی خواهد بود.
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