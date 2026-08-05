قشقاوی: صالحیه پس از تهران پیشتاز بازآفرینی شهری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، پیش از ظهر چهارشنبه، در نشست بازآفرینی شهری صالحیه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، از اقدامات مدیریت شهری این شهر در اجرای پروژه‌های بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده تقدیر کرد.

وی با اشاره به همدلی میان فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر صالحیه، اظهار کرد: این انسجام، زمینه‌ساز اجرای موفق طرح‌های عمرانی و بازآفرینی شهری شده است.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی، بازآفرینی شهری را از مهم‌ترین محورهای توسعه پایدار دانست و افزود: نوسازی بافت‌های فرسوده نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

قشقاوی همچنین بر تسریع در صدور مجوزهای طرح مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های شهری، از جمله کلینیک درمانی، و افزایش سهم قیر و آسفالت صالحیه تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز صالحیه پس از تهران، یکی از شهرهای پیشتاز کشور در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری است و این جایگاه حاصل برنامه‌ریزی، همدلی و تلاش مدیریت شهری است.