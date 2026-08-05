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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

قشقاوی: صالحیه پس از تهران پیشتاز بازآفرینی شهری در کشور است

قشقاوی: صالحیه پس از تهران پیشتاز بازآفرینی شهری در کشور است

بهارستان- نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس گفت: صالحیه پس از تهران، پیشتاز اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، پیش از ظهر چهارشنبه، در نشست بازآفرینی شهری صالحیه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، از اقدامات مدیریت شهری این شهر در اجرای پروژه‌های بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده تقدیر کرد.

وی با اشاره به همدلی میان فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر صالحیه، اظهار کرد: این انسجام، زمینه‌ساز اجرای موفق طرح‌های عمرانی و بازآفرینی شهری شده است.

نماینده مردم رباط‌کریم، بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی، بازآفرینی شهری را از مهم‌ترین محورهای توسعه پایدار دانست و افزود: نوسازی بافت‌های فرسوده نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

قشقاوی همچنین بر تسریع در صدور مجوزهای طرح مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های شهری، از جمله کلینیک درمانی، و افزایش سهم قیر و آسفالت صالحیه تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز صالحیه پس از تهران، یکی از شهرهای پیشتاز کشور در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری است و این جایگاه حاصل برنامه‌ریزی، همدلی و تلاش مدیریت شهری است.

کد مطلب 6908742

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