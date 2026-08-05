تصادف پیکان با عابر در اتوبان فرودگاه اصفهان ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تصادف یک دستگاه خودروی سواری پیکان با عابران پیاده در اتوبان فرودگاه اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۱۱ روز گذشته در اتوبان فرودگاه اصفهان، مقابل پایگاه هشتم، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه پنج مصدوم برجا گذاشت، تصریح کرد: مصدومان شامل یک مرد، دو زن و دو کودک بودند که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

عابدی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوط در دست بررسی است و رانندگان باید هنگام تردد در محورهای پرتردد و محدوده‌های شهری، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به عبور عابران و شرایط مسیر داشته باشند.