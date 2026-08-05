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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

تصادف پیکان با عابر در اتوبان فرودگاه اصفهان ۵ مصدوم داشت

تصادف پیکان با عابر در اتوبان فرودگاه اصفهان ۵ مصدوم داشت

اصفهان ـ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت پنج نفر در پی وقوع حادثه تصادف یک دستگاه خودروی سواری پیکان با عابر پیاده در اتوبان فرودگاه اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تصادف یک دستگاه خودروی سواری پیکان با عابران پیاده در اتوبان فرودگاه اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۱۱ روز گذشته در اتوبان فرودگاه اصفهان، مقابل پایگاه هشتم، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه پنج مصدوم برجا گذاشت، تصریح کرد: مصدومان شامل یک مرد، دو زن و دو کودک بودند که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

عابدی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوط در دست بررسی است و رانندگان باید هنگام تردد در محورهای پرتردد و محدوده‌های شهری، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به عبور عابران و شرایط مسیر داشته باشند.

کد مطلب 6908749

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