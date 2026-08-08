برای خاموش کردن اعتراض هواداران دو عضو هیئت مدیره را تغییر دادند!

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر به قرعه کشی انجام شده برای بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر اشاره کرد و در مورد برگزاری دربی تهران در هفته های ابتدایی گفت: این دیدار وقتی در هفته‌های ابتدایی برگزار می‌شود هیچ جذابیت و حساسیتی نخواهد داشت. دو تیم هنوز در لیگ برتر جا نیفتاده اند و جدول امتیازات به گونه ای است که برای دو تیم حس جنگندگی و حساس بودن رقابت وجود ندارد. دربی زمانی جذاب می‌شود که در هفته‌ای پایانی برگزار شود بنابراین باید یکبار دیگر شاهد یک دربی معمولی باشیم که برد و باخت دو تیم هیچ تاثیر خاصی در جدول نخواهد داشت.



تغییر اعضای هیئت مدیره پاک کردن صورت مسئله است



وی با انتقاد از تغییر در اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: در استقلال به جای حل مسئله صورت مسئله حل پاک می‌شود. آیا واقعا با تغییر دو تن از اعضای هیئت مدیره مشکلات آبی پوشان برطرف خواهد شد و تیم به آرامش خواهد رسید. مسئولان استقلال برای اینکه صدای اعتراض مردم را بخاطر وضعیت نگران کننده ای که دارد خاموش کنند تنها به تغییر اعضای هیئت مدیره یا وعده وعید دادن دل خوش کرده اند. مشکلات استقلال ریشه ای است و با این اتفاقات هیچ مشکلی حل نخواهد شد. استقلال به مدیران با تجربه نیاز دارد نه آدم هایی که هیچ شناختی از استقلال ندارند و مشخص نیست چگونه به استقلال می‌آیند و در حساس ترین پست ها قرار می‌گیرند.



هواداران نگران هستند



روشن در خصوص شرایط استقلال گفت: وضعیت نگران کننده است و هواداران به شدت نگران شرایط تیم با شروع لیگ هستند. پنجره نقل و انتقالاتی بسته است. مدیران فقط شعار می‌دهند با وعده های تو خالی. سرمربی تیم به خاطر کمبود بازیکن نتوانسته یک تیم کامل داشت باشد تا یک اردوی مناسب را برگزار کند. وضعیت چند بازیکن استقلال مشخص نیست و همه این اتفاقات دست به دست هم داده اند تا شاهد وضعیتی نگران کننده برای استقلال باشیم.

همه ما پیشکسوتان و هواداران استقلال را با جان و دل دوست داریم ولی نمی‌توانیم چشم برروی حقایق ببندیم. با این شرایط استقلال کار بسیار سختی در پیش دارد و امیدوارم که تیم از این سختی بسلامت عبور کند در غیر اینصورت مدیران استقلال باید پاسخگو باشند و شفاف به مردم بگویند چرا نتوانستند با ابن همه مشاور ریز و درشت آبی پوشان را به جایگاه واقعی برسانند.

جوانگرایی در تیم ملی فراموش نشود



وی در خصوص هشدار اهالی فوتبال به کادر فنی تیم ملی در مورد تغییر نسل و جوانگرایی تبم ملی گفت: متاسفانه در جام جهانی یکی از تیم هایی بودیم که میانگین سنی بالایی داشتیم و به نوعی یک تیم پیر بودیم. جام جهانی هر چه بود تمام شد و حالا باید به فکر حضوری موفق در جام ملت‌های آسیا سپس جام جهانی باشیم و این موفقیت بوجود نخواهد آمد مگر با تغییرات اساسی در تیم ملی. باید پا به سن گذاشته ها را که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست را کنار گذاشته و به جوانان با انگیزه میدان دهیم تا آنها خودشان را نشان دهند.

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: ۵۰ سال است که در ملت‌های آسیا به قهرمانی نرسیدیم و اگر می‌خواهیم در این تورنمنت و سپس جام جهانی موفق باشیم ترس از بازی دادن به جوان‌ها را کنار گذاشته به آنها اعتماد کنیم. فوتبال از آن جوانان است نه پیرمردها پس کادر فنی تیم ملی زمان را از دست ندهد تغییرات اساسی را آغاز کند تا خیلی زود ثمره این کار بزرگ را در جام ملت‌های آسیا و جام جهانی ۲۰۳۰ ببیند.