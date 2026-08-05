به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر آماده میکند که آبیپوشان پس از پایان فصل بیستوپنجم با صدرنشینی، حالا باید برای دفاع از جایگاه خود در فوتبال ایران و همچنین حضور در رقابتهای آسیایی آماده شوند.
استقلال که فصل گذشته توانست عنوان صدرنشینی لیگ برتر را از آن خود کند، در فاصله باقیمانده تا آغاز فصل جدید با یک چالش مهم مدیریتی و حقوقی مواجه است؛ چرا که پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه همچنان بسته است و همین موضوع باعث شده قرارداد بازیکنان جدید این تیم امکان ثبت رسمی پیدا نکند.
بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی شرایط را برای کادر فنی استقلال دشوار کرده است؛ چرا که آبیها در حالی تمرینات آمادهسازی خود را دنبال میکنند که بازیکنان جدید جذبشده هنوز نمیتوانند به صورت رسمی در مسابقات به میدان بروند و وضعیت استفاده از آنها در هفتههای ابتدایی فصل در هالهای از ابهام قرار دارد.
در این میان، استقلال علاوه بر رقابتهای داخلی، باید خود را برای حضور در لیگ نخبگان آسیا نیز آماده کند. آبیپوشان به عنوان نماینده فوتبال ایران در این مسابقات حضور خواهند داشت و با توجه به حضور تیمهای قدرتمند و مدعی قاره، رقابت دشواری در انتظار آنها خواهد بود.
حضور در لیگ نخبگان آسیا نیازمند داشتن فهرستی کامل، بازیکنان باکیفیت و آمادگی بالا در تمام خطوط است؛ موضوعی که اهمیت حل شدن هرچه سریعتر مشکلات نقلوانتقالاتی استقلال را دوچندان کرده است.
کادر فنی استقلال امیدوار است با رفع موانع موجود و باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، بتواند از تمام ظرفیت بازیکنان جدید خود استفاده کند تا این تیم با شرایطی بهتر وارد فصل جدید لیگ برتر و رقابتهای آسیایی شود.
علی شوری پیشکسوت باشگاه استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این تیم در آستانه آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی استقلال، حضور سهراب بختیاریزاده به عنوان سرمربی و بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، شرایط کمی سخت شده است؛ چرا که دست سرمربی و کادر فنی برای جذب بازیکن بسته است.
وی ادامه داد: امیدوارم در روزهای آینده اتفاق خوبی رخ دهد و پنجره نقلوانتقالاتی استقلال باز شود تا این تیم بتواند بازیکنان جدید خود را جذب کند و از آنها در مسابقات استفاده کند.
شوری با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ترکیب استقلال گفت: بازیکنانی که در حال حاضر به این تیم اضافه شدهاند، بیشتر جوان هستند و یک پوستاندازی در استقلال شکل گرفته است. اینکه چند بازیکن خارجی از این تیم جدا شدهاند و حالا فرصت بیشتری برای استفاده از بازیکنان جوان وجود دارد، میتواند یک آیندهنگری برای استقلال باشد.
پیشکسوت استقلال درباره حضور این تیم در لیگ نخبگان آسیا نیز خاطرنشان کرد: کار در آسیا سخت است. ممکن است در فوتبال اتفاقات غیرمنتظرهای رخ دهد و نتایجی به دست بیاید که باعث شود شیرازه یک تیم از هم پاشیده شود، چرا که فوتبال قابل پیشبینی نیست.
وی افزود: امیدوارم شرایطی فراهم شود که همه عوامل باشگاه، از هیئت مدیره و مدیرعامل گرفته تا سایر بخشها، کمک کنند و عصای دست سهراب بختیاریزاده باشند. اکنون سکان هدایت تیم در اختیار اوست و همه باید کمک کنیم تا استقلال موفق شود؛ از پیشکسوتان گرفته تا آکادمی، تیمهای پایه، امیدها، جوانان و بازیکنان مستعد.
شوری در ادامه درباره نقش مدیریت باشگاه در شرایط فعلی استقلال گفت: مدیریت کار سختی دارد. بازیکنانی مانند منیر الحدادی، داکنز نازون و حتی رامین رضاییان هنوز وضعیت مشخصی ندارند و شرایط برای حفظ یا جذب بازیکنان دشوار شده است. مدیریت تلاش کرده پیشنهادهای محکمتری ارائه دهد و حتی درباره بازگشت بازیکنانی مانند رامین رضاییان صحبتهایی وجود دارد که شاید در روزهای پایانی اتفاقی رخ دهد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط کشور بر فوتبال ایران گفت: شرایط کشورمان نیز تأثیرگذار بوده است. این موضوع فقط مربوط به استقلال نیست و تیمهای دیگر نیز با مشکلاتی مواجه شدهاند.
پیشکسوت استقلال ادامه داد: تیمهای بالای جدول مانند استقلال، پرسپولیس و سپاهان که همیشه مدعی بودهاند، قطعاً افتهایی خواهند داشت و سایر تیمها نیز از این شرایط تأثیر میگیرند. در گذشته چندین مربی خارجی در فوتبال ایران حضور داشتند اما اکنون شرایط تغییر کرده و بیشتر از مربیان داخلی استفاده میشود که میتواند به نفع فوتبال کشور باشد.
شوری با اشاره به کاهش تعداد بازیکنان خارجی در تیمهای لیگ برتری گفت: بازیکنان خارجی در تیمهایی مانند پرسپولیس، سپاهان و استقلال کمتر شدهاند و این موضوع باعث یک دگرگونی و به نوعی یک انقلاب در فوتبال ایران خواهد شد.
وی درباره شرایط مدیریتی استقلال نیز گفت: مدیریت تمام تلاش خود را انجام میدهد تا اتفاق خوبی برای استقلال رخ دهد. اکنون در بخش هیئت مدیره نیز تغییراتی ایجاد شده و دو جابهجایی صورت گرفته است. طبیعی است که افراد جدید برای هماهنگ شدن با شرایط باشگاه به زمان نیاز دارند.
این پیشکسوت استقلال درباره عملکرد مدیریت باشگاه افزود: به نظر من تاجرنیا تلاش زیادی میکند و تمام توان خود را گذاشته تا اتفاق خوبی برای استقلال رقم بخورد و دل هواداران شاد شود. او اهمیت زیادی برای هواداران قائل است و تلاش میکند شرایط بهتری برای تیم ایجاد شود.
شوری در پایان گفت: امیدوارم فصل جدید، سالی متفاوت با افکار جدید باشد و شاهد فوتبال و لیگ پویاتری در کشورمان باشیم. همچنین امیدوارم نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی موفق باشند.
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