به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان بهترین بازیکن ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از پایان این رقابت‌ها حاضر به حضور در تمرینات تیم فوتبال استقلال نشد و اعلام کرد که قراردادی با این باشگاه ندارد با این حال مدیران استقلال بارها اعلام کرده اند که این بازیکن یک فصل دیگر با آبی ها قرارداد دارد و جدایی او منوط به پرداخت مبلغ فسخ قرارداد است.

همچنین سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال در واکنش به عدم تمدید قرارداد رضاییان و روزبه چشمی به آنها فرصت چند روزه داده بود که چشمی حاضر به تمدید قرارداد شد اما رضاییان تا لحظه نگارش این خبر در تمرینات استقلال حاضر نشد.

رامین رضاییان امروز سه‌شنبه ۱۳ مرداد با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت: «هواداران عزیز توی این مدت اخیر من سکوت کردم چونکه معتقدم مسائل حرفه ای و قراردادی فوتبال میبایست از مسیر حرفه ای و با حفظ احترام طرفین به سرانجام برسه نه در فضای مجازی و رسانه که متاسفانه دوستان انجام دادن تا الان!

بجای اولتیماتوم دادن میشد یک تماس کوتاه گرفت!

بجای جار زدن در رسانه و قایم شدن میشد مذاکره کرد.

حرفها زیادی هست که حتما باید به زودی راجبش صحبت کنم تا خدای نکرده هواداران محترم یکطرفه به قاضی نرن.

همه اهالی فوتبال میدونن چه در سطح باشگاهی ایران و خارج و تیم ملی عزیزمون هر جا بودم تمام وجودم رو گذاشتم و شرافتمندانه جنگیدم.

صداقت همیشه برنده خواهد بود و من سعی کردم با خودم و دیگران صادق باشم پس دیگه این مسیر رو که منو بخواهید جلوی هوادار بزارید بس کنید. چون همه ی مردم ایران خوب میدونند من همیشه مرد عملم و توی زمین با فوتبالم حرف میزنم نه فضای مجازی»