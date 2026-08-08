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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

شهرقدس میزبان بازی های استقلال و پرسپولیس شد

شهرقدس میزبان بازی های استقلال و پرسپولیس شد

با اعلام سازمان لیگ، تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس از حریفان خود میزبانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، دیدار دو تیم استقلال و مس شهر بابک از هفته نخست لیگ برتر ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۳ مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود.

همچنین مسابقه دو تیم استقلال و سپاهان اصفهان ساعت ۱۹:۳۰ روز یکشنبه اول شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

همجنین دیدار هفته اول استقلال خوزستان مقابل آلومینیوم اراک ساعت ۲۰ در روز جمعه ۲۳ مرداد و هفته سوم استقلال خوزستان و نساجی مازندران ساعت ۲۰:۳۰ روز اول شهریور در ورزشگاه پاس تهران برگزار می شود.

مسابقه دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۲۸ مرداد در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود.

همچنین مسابقه پیکان و گل گهر سیرجان ساعت ۱۹:۱۵ سه شنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه پاس تهران برگزار می شود.

کد مطلب 6911244

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