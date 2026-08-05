سلیمی: مجموع تردد از مرز خسروی به ۹۷۰ هزار نفر رسید

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۷۵ هزار و ۸۵۲ نفر از این مرز تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۶۵ هزار و ۹۸۲ نفر وارد کشور شده و ۹ هزار و ۸۷۰ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی خسروی به ۹۷۰ هزار و ۵۰۹ نفر رسیده که شامل ۵۴۴ هزار و ۸۷۱ نفر خروج از کشور و ۴۲۵ هزار و ۶۳۸ نفر ورود به ایران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به تداوم موج بازگشت زائران، تصریح کرد: در حال حاضر آمار ورود زائران به کشور چندین برابر خروجی‌هاست که این موضوع نشان می‌دهد بخش عمده زائرانی که از مرز خسروی خارج شده بودند، در حال بازگشت به کشور هستند.

سلیمی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز بخش قابل توجهی از زائرانی که در روزهای گذشته از مرز خسروی عازم عتبات عالیات شده‌اند در مسیر بازگشت قرار دارند، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده مجموع تردد ثبت‌شده از این مرز از مرز یک میلیون نفر عبور کند.

وی خاطرنشان کرد: آمار تردد اربعین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش محسوسی داشته که بیانگر استقبال بیشتر زائران از مرز بین‌المللی خسروی و فراهم بودن زیرساخت‌ها و خدمات مناسب در این گذرگاه مرزی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و دستگاه‌های عضو ستاد اربعین گفت: تمامی امکانات و ناوگان حمل‌ونقل همچنان برای مدیریت موج بازگشت زائران در مرز خسروی و محورهای مواصلاتی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا بازگشت زائران با ایمنی، سرعت و کمترین معطلی انجام شود.