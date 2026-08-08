به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوهور دارالتعظیم در ورزشگاه سلطان ابراهیم فردا یکشنبه ۱۸ مرداد در ایسکندر پوتری میزبان چلسی خواهد بود دیداری که برای نماینده مالزی فرصتی ارزشمند جهت کسب تجربه مقابل یکی از تیم‌های مطرح فوتبال اروپا محسوب می‌شود.

در این مسابقه شهاب زاهدی مهاجم ایرانی جوهور دارالتعظیم نیز حضور خواهد داشت و فرصت دارد برابر یکی از شناخته‌شده‌ترین تیم‌های فوتبال جهان به میدان برود.

حسنیزم اوزیر کارشناس فوتبال مالزی، در آستانه این مسابقه تأکید کرده است که شاگردان شی‌سکو مونوز خوش‌شانس هستند که می‌توانند در یک دیدار دوستانه بین‌المللی مقابل تیمی در سطح چلسی قرار بگیرند.

این مسابقه می‌تواند برای زاهدی نیز تجربه‌ای متفاوت و مهم باشد و مهاجم ایرانی جوهور در صورت حضور در ترکیب تیمش، فرصت رویارویی با بازیکنان چلسی را خواهد داشت.