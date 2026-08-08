ترک ها روی ستاره بلژیکی دست گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی، بار دیگر به باشگاه فنرباغچه ترکیه پیشنهاد شده و احتمال حضور این بازیکن در سوپرلیگ ترکیه برای فصل آینده مطرح شده است.

رسانه‌های ترکیه خبر دادند روملو لوکاکو که به دنبال جدایی و پیوستن به تیمی جدید برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ است، بار دیگر به فنرباغچه پیشنهاد شده است.

این مهاجم ۳۳ ساله در شرایطی در فهرست گزینه‌های احتمالی فنرباغچه قرار گرفته که هنوز مقصد بعدی او مشخص نیست و انتقال به فوتبال عربستان نیز یکی از گزینه‌های پیش روی این بازیکن محسوب می‌شود.

فنرباغچه پیش از این نیز شرایط جذب لوکاکو را بررسی کرده بود و حالا با پیشنهاد دوباره این بازیکن، باید دید آیا باشگاه ترکیه‌ای برای جذب مهاجم بلژیکی وارد مذاکره خواهد شد یا خیر.

لازم به ذکر است که هفته گذشته محمد صلاح ستاره تیم ملی فوتبال مصر با عقد قراردادی راهی تیم ترابزون اسپور یکی دیگر از تیم های سوپرلیگ ترکیه پیوست و پیش از این لئوناردو تروسارد وینگر تیم ملی بلژیک و هم تیمی لوکاکو راهی بشیکتاش شده بود.