غلامرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهرهبرداری از ظرفیتهای ابنیه تاریخی برای تولیدات فرهنگی منوط به رعایت پروتکلهای حفاظتی و با رعایت ضوابط میراث فرهنگی اجرا می شود، اظهار کرد: طبق مکاتبات اداره کل میراث فرهنگی با مدیریت امور ماهیان خاویاری، مجوز تصویربرداری در این مجموعه با هدف صیانت از اصالت بنا و بدون هرگونه مداخله یا دخل و تصرف در سازههای تاریخی صادر شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه حضور گروه تولیدی در این سایت تاریخی با نظارت مستقیم میراث فرهنگی صورت میپذیرد، افزود: در صورت ضرورت ایجاد سازههای موقت برای اجرای پروژه، تیم تولید ملزم به رعایت استانداردهای فنی است تا پس از پایان عملیات، محوطه بدون کوچکترین آسیب و تغییر به وضعیت اولیه خود بازگردد.
وی با بیان اینکه بررسیهای کارشناسی و بازرسیهای میدانی از صحت روند اجرای این پروژه حکایت دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت میراث فرهنگی در این شهرستان، تمامی فعالیتهای پیمانکاران و گروههای هنری تحت کنترل پیوسته است تا ضمن بهرهمندی از ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی منطقه، سلامت و هویت تاریخی ابنیه به طور کامل حفظ شود.
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