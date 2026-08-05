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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

پروژه‌های فرهنگی در بندر کیاشهربا رعایت ضوابط میراث فرهنگی اجرا می شود

پروژه‌های فرهنگی در بندر کیاشهربا رعایت ضوابط میراث فرهنگی اجرا می شود

آستانه اشرفیه–رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آستانه اشرفیه گفت: فعالیت‌های فرهنگی در محوطه تاریخی شیلات بندر کیاشهر با رعایت ضوابط میراث فرهنگی اجرا می شود.

غلامرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهره‌برداری از ظرفیت‌های ابنیه تاریخی برای تولیدات فرهنگی منوط به رعایت پروتکل‌های حفاظتی و با رعایت ضوابط میراث فرهنگی اجرا می شود، اظهار کرد: طبق مکاتبات اداره کل میراث فرهنگی با مدیریت امور ماهیان خاویاری، مجوز تصویربرداری در این مجموعه با هدف صیانت از اصالت بنا و بدون هرگونه مداخله یا دخل و تصرف در سازه‌های تاریخی صادر شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه حضور گروه تولیدی در این سایت تاریخی با نظارت مستقیم میراث فرهنگی صورت می‌پذیرد، افزود: در صورت ضرورت ایجاد سازه‌های موقت برای اجرای پروژه، تیم تولید ملزم به رعایت استانداردهای فنی است تا پس از پایان عملیات، محوطه بدون کوچک‌ترین آسیب و تغییر به وضعیت اولیه خود بازگردد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی و بازرسی‌های میدانی از صحت روند اجرای این پروژه حکایت دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت میراث فرهنگی در این شهرستان، تمامی فعالیت‌های پیمانکاران و گروه‌های هنری تحت کنترل پیوسته است تا ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه، سلامت و هویت تاریخی ابنیه به طور کامل حفظ شود.

کد مطلب 6908928

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