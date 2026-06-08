صفایی بوشهری: ظرفیت های استان بوشهر مغفول مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعال دانشگاهها در حل مسائل راهبردی کشور، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید با برنامهریزی دقیق، خود را برای ایفای نقش مؤثر در حوزههای بازسازی، فناوریهای نوین، اقتصاد دانشبنیان و توسعه استان بوشهر آماده کند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین بر تقویت ارتباط دانشگاه با منطقه ویژه اقتصادی و صنایع مستقر در استان تأکید کرد و افزود: تعامل دانشگاه با بخش صنعت و مراکز اقتصادی باید به تولید دانش، حل مسائل صنایع و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی منجر شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت در برنامهریزیهای دانشگاهی خاطرنشان کرد: مدیران دانشگاه باید استان بوشهر را در افق ۵۰ سال آینده ببینند و متناسب با نیازهای آینده برای توسعه زیرساختهای علمی، پژوهشی و فناوری برنامهریزی کنند.
امام جمعه بوشهر توسعه زیرساختهای دانشگاهی را ضروری دانست و گفت: دانشگاه باید از بالاترین استانداردهای علمی و عمرانی برخوردار باشد و سازهها و تجهیزات آن متناسب با شرایط اقلیمی استان و معیارهای روز جهانی طراحی شود.
وی همچنین بر حمایت از تولیدات فناورانه، شرکتهای دانشبنیان و جذب اعتبارات ملی تأکید کرد و افزود: ارتباط مستمر با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوقهای حمایتی و بخش خصوصی میتواند زمینه رشد محصولات فناورانه و تجاریسازی دستاوردهای علمی دانشگاه را فراهم کند.
آیتالله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای مغفولمانده استان در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، صنایع دریایی، بازیافت آبزیان، فناوریهای نگهداری خرما و گردشگری سلامت دریامحور اشاره کرد و خواستار ورود دانشگاه به این عرصهها شد.
نظر شما