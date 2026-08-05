معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان هفته جاری و حتی اوایل هفته آینده، شرایط برای ناپایداری‌های همرفتی در سطح استان فراهم است.

وی تصریح کرد: این شرایط شامل وزش بادهای نسبتاً شدید و گاهی تندبادهای لحظه‌ای است که همراه با خیزش گرد و خاک خواهد بود، همچنین طی این مدت گرد و غبار رقیق نیز در سطح استان مشاهده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی این چند روز، به‌ویژه تا پایان هفته، افزایش ابرناکی در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق، به‌خصوص مناطق شمال‌غرب استان، احتمال بارش‌های رگباری باران در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

نوروزی خاطرنشان کرد: به دلیل همین ابرناکی تا پایان هفته روند افزایش نسبی دمای هوا را نیز خواهیم داشت.

وی یادآور شد: امروز صبح ایستگاه‌های آورگان، سودجان و کوهرنگ با دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند و در گرم‌ترین ساعات دیروز نیز دمای سرخون به ۴۰ درجه بالای صفر رسید.