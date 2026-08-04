گلشن: مرکز درمانی لنگرود با ۵۶ تخت جدید تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن تسلیت اربعین حسینی گفت: با وجود شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از آن، عملیات اجرایی فاز دوم بیمارستان شهید حسینپور لنگرود بدون وقفه ادامه یافت و امروز این پروژه با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، امکان بهره برداری در سال جاری را دارد.
گلشن با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز دوم بیمارستان شهید حسینپور از خردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و با بهرهبرداری از آن، ۵۶ تخت بیمارستانی جدید در بخشهای اورژانس، دیالیز، تالاسمی و توانبخشی به ظرفیت این مرکز درمانی افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: بیمارستان شهید حسینپور در حال حاضر با ۱۳۵ تخت فعال، یکی از مراکز اصلی درمانی شرق گیلان محسوب میشود و افزایش ظرفیت آن، ضمن کاهش فشار بر سایر مراکز درمانی استان، دسترسی مردم شهرستانهای شرق گیلان به خدمات تخصصی و فوقتخصصی را بهبود خواهد بخشید.
فرماندار لنگرود با اشاره به وضعیت اعتبارات پروژه گفت: برای تکمیل این طرح در قانون بودجه سال جاری، مبلغ یکهزار و ۵۶۰ میلیارد ریال از محل ردیف متوازن ملی پیشبینی شده است، اما تخصیص بهموقع این اعتبار و پرداخت مطالبات حدود ۷۰۰ میلیارد ریالی پیمانکار، نقش تعیینکنندهای در تکمیل نهایی پروژه دارد.
فرماندار لنگرود ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت و پیگیری های نماینده شهرستان و تخصیص بهموقع منابع مالی، فاز دوم بیمارستان شهید حسینپور در پاییز امسال به بهرهبرداری برسد و گامی ماندگار در تقویت زیرساختهای درمانی، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت زندگی مردم لنگرود و شهرستانهای شرق گیلان برداشته شود.
گلشن در پایان تأکید کرد: استمرار اجرای این پروژه در سختترین شرایط، نشاندهنده عزم دولت برای تکمیل طرحهای زیربنایی و خدمترسانی به مردم است و بهرهبرداری از آن، نویدبخش آیندهای بهتر برای حوزه سلامت شرق استان خواهد بود.
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