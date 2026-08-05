اعتبارات عمرانی زنجان بیش از ۲ برابر شد؛ ساخت ۳ مدرسه جدید 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی استان، اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از دو برابر افزایش یافته است. هرچند این افزایش با توجه به نرخ تورم، چندان چشمگیر نیست، اما با در نظر گرفتن محدودیت‌های اقتصادی کشور، رقم قابل قبولی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از مهم‌ترین اولویت‌های استان است، افزود: اگرچه بودجه این دستگاه به صورت ملی تأمین می‌شود، اما در برش استانی نیز اعتبارات مناسبی برای آن پیش‌بینی شده است؛ به گونه‌ای که امسال حدود ۵۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات آموزشی به استان اختصاص یافته است.

احداث دو مدرسه ۱۲ کلاسه با مشارکت سازمان انرژی اتمی

استاندار زنجان با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان، از نهایی شدن توافق با رئیس سازمان انرژی اتمی برای احداث دو مدرسه ۱۲ کلاسه خبر داد و گفت: در راستای جبران کمبود فضای آموزشی، تفاهم لازم با رئیس سازمان انرژی اتمی انجام شده و بر اساس آن، دو مدرسه ۱۲ کلاسه در استان احداث خواهد شد.

وی افزود: یکی از این مدارس، یک دبیرستان با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان است که از سوی سازمان انرژی اتمی احداث می‌شود و مدرسه دوم نیز با مشارکت ۵۰ درصدی خیرین مدرسه‌ساز و حمایت این سازمان ساخته خواهد شد.

صادقی همچنین از مشارکت خیر دیگری در توسعه فضاهای آموزشی استان خبر داد و اظهار کرد: یکی از خیرین، ساخت یک مدرسه ۲۳ کلاسه در زنجان را برعهده گرفته است که نقش مؤثری در افزایش سرانه فضای آموزشی استان خواهد داشت.

وی حضور خیرین در عرصه مدرسه‌سازی را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور دانست و تصریح کرد: مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به روند اجرای پروژه‌های آموزشی استان گفت: تمامی مدارس و پروژه‌های آموزشی که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اولویت تکمیل قرار گرفته‌اند و با جدیت پیگیری می‌شوند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین از اختصاص اعتبار برای اجرای طرح هجرت خبر داد و افزود: برای تهیه میز و صندلی مدارس در قالب طرح هجرت، تا اول مهرماه سال جاری مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

صادقی با اشاره به آثار جنگ اخیر بر استان، اظهار کرد: در جریان این جنگ، ۶ شهرستان از مجموع هشت شهرستان استان درگیر شدند و در مجموع ۱۱.۵ همت خسارت غیرنظامی به استان وارد شد.

وی افزود: این خسارت‌ها تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد استان گذاشت و موجب شد بسیاری از روندهای اجرایی و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف با تغییر و اختلال مواجه شوند.

استاندار زنجان تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید بپذیرند که شرایط جدید، بسیاری از رویه‌های گذشته را دستخوش تغییر کرده است؛ از این رو لازم است برنامه‌ریزی‌ها متناسب با شرایط موجود انجام شود.

آموزش و پرورش، مسئله‌ای فرابخشی و اولویت‌دار

صادقی با اشاره به جایگاه شورای آموزش و پرورش استان گفت: شورای آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین شوراهای استان است، زیرا موضوع آن آینده فرزندان این سرزمین و سرمایه انسانی کشور است.

وی افزود: آموزش و پرورش به دلیل نقش بنیادین خود در تربیت نسل آینده، بر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اثرگذار است؛ از این رو هر مسئله‌ای در این حوزه، از اولویت‌های اصلی استان محسوب می‌شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه مسائل آموزش و پرورش ماهیتی فرابخشی دارد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه، آثار خود را در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور در سال‌های آینده نشان خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش امروز در کانون برنامه‌های توسعه کشور قرار دارد و دولت چهاردهم نیز ارتقای کیفیت آموزش و محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است؛ اهدافی که تحقق آنها نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم است.

استاندار زنجان با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: برای بازگشایی هرچه بهتر مدارس، همه دستگاه‌ها باید با آمادگی کامل در کنار آموزش و پرورش باشند تا پروژه مهر به بهترین شکل اجرا شود و دانش‌آموزان و خانواده‌ها آغاز سال تحصیلی را در فضایی آرام، ایمن، منظم و امیدبخش تجربه کنند.

وی بر آماده‌سازی و ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، ساماندهی خدمات شهری پیرامون مدارس و رفع مشکلات احتمالی پیش از آغاز مهرماه تأکید کرد و افزود: تمامی نواقص باید پیش از آغاز سال تحصیلی شناسایی و برطرف شود تا مدارس فعالیت خود را در فضایی مناسب و ایمن آغاز کنند.