کشته شدن ۲ نظامی اسرائیلی بر اثر انفجار بمب در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، رسانه های رژیم صهیونیستی در ابتدا اعلام کردند که یک بمب در نزدیکی نظامیان اسرائیلی در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان منفجر شده که بر اثر آن چندین نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

این منابع از فرود سه بالگرد در بیمارستان رمبام و حضور سه آمبولانس خبر دادند.

دقایقی بعد، رسانه های اسرائیلی از کشته شدن دستکم دو نظامی اسرائیلی بر اثر انفجار بمب در جنوب لبنان و زخمی شدن هفت نفر از تیپ ۵۵ ارتش این رژیم بر اثر انفجار بمب داخل ساختمان بمبگذاری شده در جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اذعان کردند: حال یکی از مجروحان نیز وخیم است و هم اکنون تحت عمل جراحی فوری برای نجات جانش قرار دارد.