مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در رم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دور جدید مذاکرات میان لبنان رژیم صهیونیستی در رم آغاز شد.

شبکه سی‌ان‌ان پیشتر به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی از ۴ تا ۶ اوت (۱۳ تا ۱۵ مرداد) در شهر رم، پایتخت ایتالیا، برگزار خواهد شد.

این مقام آمریکایی به ترکیب هیئت های مذاکره کننده و دیگر جزئیات این خبر اشاره ای نکرده بود.

این در حالیست که مردم و گروه های مقاومت در لبنان، مذاکره میان بیروت و تل آویو را با وجود نقض مکرر آتش‌بس توسط صهیونیست ها موجب گستاخی بیشتر آن ها دانسته و از کابینه غرب گرای لبنان خواسته اند تا مذاکره با اشغالگران را متوقف کنند.