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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

رژیم صهیونیستی از آغاز حملات به جنوب لبنان به ادعای نقض آتش‌بس از سوی حزب الله لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رژیم صهیونیستی از آغاز حملات گسترده به جنوب لبنان به ادعای نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای ادعا کرد: در واکنش به نقض صورت گرفته از سوی حزب الله، ارتش اسرائیل شروع به حملات سنگین به جنوب لبنان کرده است.

همزمان خبرنگار المیادین از حمله پهپادی به مصلی شهرک تبنین در جنوب لبنان و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر داد.

شبکه المسیره به نقل از منابع لبنانی گزارش داد که بر اثر حمله هوایی به مصلی شهرک تبنین در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان یک نفر شهید و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.
کد مطلب 6909207

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