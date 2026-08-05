مهدیشهر صاحب مرکز پیشرفته پلاسماتراپی زخم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد فرماندار مهدیشهر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در فرمانداری شهرستان از راهاندازی مرکز پیشرفته پلاسماتراپی زخم در بیمارستان ۱۵ خرداد این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: دستگاه جت پلاسمای سرد پیشرفته مدل Dermaplas Med-S۹۹ با بهرهگیری از فناوریهای نوین پزشکی در این مرکز نصب و از ششم مردادماه به بیماران خدمات ارائه میکند.
وی با بیان اینکه راهاندازی این مرکز گامی مهم در توسعه خدمات درمانی شهرستان است، افزود: این فناوری نوین قابلیت درمان انواع زخمهای مزمن و حاد از جمله زخمهای دیابتی، زخمهای جراحی، عفونتهای پس از عمل، زخمهای عفونی، سوختگی، زخم بستر و زخمهای ناشی از اسکلرودرمی را دارد.
فرماندار مهدیشهر با اشاره به مزایای درمان با پلاسمای سرد تصریح کرد: این روش درمانی با کاهش بار میکروبی، تسریع روند ترمیم زخم و کوتاه شدن دوره نقاهت، نقش مؤثری در بهبود وضعیت بیماران و کاهش عوارض ناشی از زخمهای مزمن ایفا میکند.
خداداد خاطرنشان کرد: مرکز پلاسماتراپی بیمارستان ۱۵ خرداد، تنها مرکز ارائهدهنده این خدمات با تعرفه دولتی در استان سمنان است و پیشبینی میشود با توجه به ظرفیت درمانی ایجادشده، بیماران از دیگر شهرستانهای استان نیز برای دریافت این خدمات به مهدیشهر مراجعه کنند.
وی از تلاش مجموعه درمانی و دستاندرکاران راهاندازی این مرکز قدردانی و ابراز امیدواری کرد: توسعه چنین خدمات نوینی، علاوه بر ارتقای سطح درمان در شهرستان، موجب افزایش کیفیت زندگی بیماران و کاهش عوارض ناشی از زخمهای مزمن شود.
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