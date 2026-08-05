بذرپاش: حماقت ترامپ، ۲.۶ میلیارد بشکه نفت را از بازار جهانی حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «حماقت ترامپ با ذخایر انرژی جهان چه کرد؟ ۲.۶ میلیارد بشکه از عرضه‌ بازار جهانی نفت حذف شد. ذخایری که بازسازی آن حتی پس از بازگشایی هرمز، حداقل تا ۱۸ ماه زمان می‌برد. تاریخ از این پس هرمز را جغرافیای تسویه‌ توهمات ژئوپلیتیک خواهد خواند.»