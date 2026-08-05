پورجمشیدیان: خدمات به زوار اربعین حسینی به طور مستمر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع خدماتی و فرهنگی «برکتالحسین» در مرز مهران، گفت: این مجموعه یکی از ظرفیتهای بزرگ ملی برای پشتیبانی از مواکب و زائران اربعین حسینی است.
وی اظهار کرد: در راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین عملیاتهای حملونقل، جابهجایی و فرهنگی کشور است که طی آن میلیونها نفر از هموطنان و زائران کشورهای مختلف، برای حضور در این حرکت عظیم، روزها در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات تردد میکنند.
وی با قدردانی از حمایتهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد برکت افزود: این مجموعهها از پشتوانههای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی در اجرای اقدامات بزرگ ملی هستند و در سالهای اخیر با راهاندازی مجتمع «برکتالحسین» در مرز مهران، نقش مهمی در پشتیبانی از زائران و مواکب اربعین ایفا کردهاند.
رئیس ستاد اربعین حسینی ادامه داد: انواع نیازمندیهای ضروری برای خدمترسانی به زائران در این مجتمع پیشبینی شده است که از جمله آن میتوان به کارخانه تولید یخ، سردخانههای نگهداری آب و یخ، مجموعه تولید نان و واحدهای تولید شربت و دیگر اقلام مورد نیاز مواکب اشاره کرد.
پورجمشیدیان با بیان اینکه این مجموعه در مدت کوتاهی راهاندازی شده است، گفت: در ایام اربعین، مواکب و کمیتههای مختلف از ظرفیتهای مجتمع «برکتالحسین» استفاده میکنند و این خدمات، پشتیبانی مؤثری از روند خدمترسانی به زائران در مرز مهران به شمار میرود.
معاون وزیر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: این خدمات بهصورت مستمر ادامه داشته باشد تا مردم و زائران بتوانند بیش از پیش از ظرفیتهای ایجادشده در مرز مهران بهرهمند شوند.
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