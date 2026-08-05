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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

۶۰ درصد زائران اربعین از محورهای کرمانشاه تردد می‌کنند

۶۰ درصد زائران اربعین از محورهای کرمانشاه تردد می‌کنند

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به تردد ۶۰ درصد زائران از محورهای مواصلاتی استان، بر ضرورت استراحت کافی رانندگان و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی تأکید کرد.

سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران اربعین، رعایت توصیه‌های پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث جاده‌ای جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد زائران اربعین از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه تردد می‌کنند، افزود: در این شرایط رانندگان باید بیش از هر زمان دیگری مراقب خستگی و خواب‌آلودگی باشند، زیرا گرمای هوا می‌تواند سطح هوشیاری را کاهش داده و احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه تیم‌های پلیس راه به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه مسیرهای تردد زائران، حضور دارند، گفت: بیش از ۸۵ تیم گشتی بر وضعیت ترافیکی و ایمنی محورهای استان نظارت می‌کنند تا تردد زائران با کمترین مشکل انجام شود.

جعفری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین نقش در پیشگیری از حوادث رانندگی بر عهده رانندگان است، تصریح کرد: از زائران درخواست می‌کنیم پس از ورود به کشور و پیش از ادامه مسیر، چند ساعت در موکب‌ها، استراحتگاه‌های پیش‌بینی‌شده یا سایر مکان‌های مناسب بین‌راهی استراحت کنند.

وی ادامه داد: رانندگان در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و با توقف در محل‌های امن بین‌راهی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه صبر، رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله ایمنی از مهم‌ترین عوامل کاهش سوانح رانندگی در روزهای پرتردد اربعین است، گفت: امیدواریم زائران با رعایت این توصیه‌ها، سفر بازگشت خود را با سلامت کامل به پایان رسانده و به شهرهای محل سکونت خود بازگردند.

کد مطلب 6909147

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