به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد، اظهار داشت: قرارداد پیمانکار پروژه ابلاغ شده و عملیات تجهیز کارگاه نیز بهسرعت آغاز میشود.
وی گفت: این پروژه باهدف کاهش بار ترافیکی مرکز استان، اتصال به کریدور غرب کشور و تحول در دره خرمآباد، اجرایی میشود.
استاندار لرستان، ادامه داد: باتوجهبه اینکه مرکز استان، کمربندی ندارد و بار ترافیکی خرمآباد افزایشی شده، اجرای این کمربند تأثیر ویژهای بر روی تسهیل تردد از غرب به جنوب و جنوب به غرب کشور دارد و هدف اصلی ما از اجرای این کریدور نیز ایجاد تحول در دره خرمآباد است.
شاهرخی با بیان اینکه در باند شرقی این محور، دو چشمانداز بکر برای شهر خرمآباد وجود دارد، گفت: بافتهای محروم و کمتر توسعهیافته خرمآباد مانند «فلکالدین»، «پشت بازار» و «درب دلاکان» نیز از ارزشآفرینی این پروژه، برخوردار میشوند.
وی افزود: تأکید داریم که این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن در یک مسیر اجرا شود و خوشبختانه پیمانکار پروژه نیز به علت توان علمی، تعهد کاری و صلاحیت عملی در کنار عرق ویژه به توسعه لرستان و خرمآباد، این پروژه را به بهترین نحو، اجرایی نمایند.
استاندار لرستان، تصریح کرد: پیگیری برای تأمین مالی کمربند غربی به جدیت پیگیری شده، نقدینگی نیز به این پروژه تزریق میشود تا هرچه سریعتر عملیات اجرایی، آغاز شود.
شاهرخی، تأکید کرد: مسئولیت پشتیبانی اجرایی و هماهنگی بینبخشی با ادارات کل برای تسریع در روند اجرای این طرح برعهده فرماندار خرمآباد و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواهد بود.
وی گفت: در طول این محور ۱۴ کیلومتری شش دستگاه تونل و شش پل ایجاد میشود.
نظر شما