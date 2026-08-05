به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه آرد و نان استان مازندران به با تأکید بر ثبات در تأمین کالاهای اساسی، از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تجهیز نانوایی‌های استان به موتوربرق و سوخت جایگزین خبر داد و این اقدام را در راستای افزایش پایداری خدمات‌رسانی به مردم عنوان کرد..

استاندار مازندران با اشاره به پایداری ذخایر کالاهای اساسی در استان، اظهار کرد: هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین اقلام اساسی وجود ندارد و برنامه‌ریزی لازم برای استمرار خدمات در شرایط مختلف انجام شده است.

وی همچنین از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تجهیز نانوایی‌های استان به موتوربرق و سوخت جایگزین خبر داد و افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از اختلال در فرآیند تولید و عرضه نان، به‌ویژه در زمان قطعی برق، اجرایی خواهد شد.

یونسی بر استمرار نظارت بر زنجیره تأمین، توزیع آرد و عملکرد نانوایی‌ها تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای ارتقای کیفیت خدمات و تأمین رضایت مردم شد.

در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع آرد، روند نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها، کیفیت نان، نحوه مدیریت سهمیه‌ها و راهکارهای بهبود خدمات‌رسانی در حوزه آرد و نان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.