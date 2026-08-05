به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی‌اسد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین در مرز مهران اظهار داشت:حجم بی‌سابقه ترددها در ایام اربعین امسال که به ۶۷ میلیون تردد در ۵ استان کشور رسید، زنگ خطری جدی برای انسداد طولانی‌مدت محورهای مواصلاتی بود که با تدابیر اتخاذ شده در سطح مدیریت استانها بخصوص ایلام، این چالش‌ها با کمترین تنش پشت سر گذاشته شد.

وی بیان کرد: براساس آمار احصا شده، در شهر مهران شاهد انباشت ۲۹ هزار خودروی شخصی بودیم که با مدیریت صورت‌گرفته، ۲۰ هزار وسیله نقلیه تنها در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته از این شهر خارج شدند. اوج ترددها در بازه زمانی ۸ تا ۱۱ صبح به ثبت می‌رسد.

وی تصریح کرد:در پایانه مسافربری «شهید رئیسی» (برکت) نیز عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی رکوردشکنی کرد؛ به‌طوری که در شبانه‌روز گذشته دو هزار دستگاه اتوبوس با صدور صورت‌وضعیت کامل، اقدام به جابه‌جایی زائران کردند که این حجم از سرویس‌دهی در نوع خود بی‌نظیر است.

سردار اسد عنوان کرد: شایان ذکر است با وجود افزایش کلی حجم ترددها نسبت به دوره‌های مشابه، با اقدامات پیشگیرانه پلیس و دستگاه‌های امدادی، شاهد کاهش ۲۱ درصدی تصادفات جاده‌ای بوده‌ایم.

وی گفت« در حال حاضر عملیات بازگشت زائران با مدیریت ۷۵ هزار مسافر باقی‌مانده در منطقه به شکلی منسجم ادامه دارد.