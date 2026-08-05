به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان از بیستم شهریور آغاز میشود. لیگی که حتی پیش از شروع مسابقات هم نشانههای یک فصل متفاوت را با خودش دارد. حضور همزمان سه نماینده از تهران، برگزاری نخستین دربی زنان بین استقلال و پرسپولیس و تغییرات گسترده روی نیمکت تیمها باعث شده تا از همین حالا هیجان به فوتبال زنان ایران برگردد.
در شرایطی که بازار نقلوانتقالات از اول مرداد آغاز شده بیشتر باشگاهها هنوز درگیر انتخاب سرمربی و تکمیل کادر فنی خود هستند و به همین دلیل نمیتوان تصویر دقیقی از قدرت واقعی تیمها ارائه داد اما با وجود همه این اتفاقات آنچه از همین حالا بیش از هر چیز به چشم میآید رقابت جذاب و نفسگیر مربیان روی نیمکتهای لیگ برتر زنان است.
نخستین دربی زنان اتفاقی تاریخی برای فوتبال ایران
برای اولین بار استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر زنان به مصاف هم خواهند رفت. مسابقهای که بدون تردید یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ فوتبال زنان ایران خواهد بود.
البته جذابیت پایتخت فقط به دربی خلاصه نمیشود. آوای تهران بهعنوان سومین نماینده پایتخت نیز در لیگ حضور دارد تا تهران برای نخستین بار سه سهمیه در بالاترین سطح فوتبال زنان داشته باشد اتفاقی که میتواند توجه بیشتری را به این مسابقات جلب کند.
نبرد مربیان از جعفری تا ایراندوست و اردلان
شاید هنوز مقصد بسیاری از بازیکنان مشخص نشده باشد اما نیمکتها کمکم شکل نهایی خود را پیدا میکنند. مرضیه جعفری بار دیگر هدایت خاتون را برعهده دارد مربیای که پرافتخارترین چهره فوتبال زنان ایران محسوب میشود و سالهاست استانداردهای موفقیت را در این لیگ تعریف کرده است. با این حال خاتون امسال با چالشهای مهمی روبهروست. مشکلات مالی و جدایی دو بازیکن این تیم که به استرالیا رفتهاند کار جعفری را برای تکرار موفقیتهای گذشته دشوارتر میکند.
در سوی دیگر پرسپولیس پروژه خود را به نیلوفر اردلان سپرده است. اردلان فصل گذشته با ایستا شروعی فراتر از انتظار داشت و توانست تیمش را به رتبه سوم برساند. حالا او در نخستین تجربه حضور پرسپولیس در لیگ برتر زنان مأموریت سنگینتری را برعهده گرفته است.
استقلال هم با مریم ایراندوست وارد فصل جدید میشود. مربی باتجربهای که هرچند فصل گذشته در لیگ برتر حضور نداشت اما همچنان یکی از معتبرترین نامهای فوتبال زنان ایران به شمار میرود. بسیاری منتظرند ببینند ایراندوست چگونه تیم تازهوارد استقلال را برای حضور در سطح اول فوتبال زنان آماده خواهد کرد.
گلگهر نیز پس از نایبقهرمانی فصل گذشته تصمیم گرفته همکاری خود با جهان نجاتی را ادامه دهد. نجاتی حالا این فرصت را دارد که ثابت کند موفقیت فصل قبل اتفاقی نبوده و گلگهر میتواند بار دیگر در کورس قهرمانی باقی بماند.
نقلوانتقالات و معمای بزرگ لیگ
هرچند نیمکتها کمکم به ثبات رسیدهاند، اما سرنوشت واقعی تیمها در بازار نقلوانتقالات رقم خواهد خورد که هنوز آغاز نشده است. بسیاری از ستارههای فوتبال زنان هنوز تیم فصل آینده خود را انتخاب نکردهاند و همین مسئله باعث شده پیشبینی مدعیان قهرمانی کار آسانی نباشد. تیمهایی که امروز روی نیمکت شرایط خوبی دارند ممکن است با چند خرید بزرگ به مدعی اصلی تبدیل شوند و در مقابل برخی تیمها با از دست دادن مهرههای کلیدی از کورس عقب بمانند.
فصلی که میتواند همهچیز را تغییر دهد
اگرچه هنوز سوت آغاز لیگ به صدا درنیامده و بازار نقلوانتقالات در هفتههای آینده چهره واقعی تیمها را مشخص خواهد کرد اما انتخاب سرمربیان و تغییرات بهوجودآمده در باشگاهها از همین حالا نوید فصلی جذاب و متفاوت را میدهد. فصلی که در آن برای نخستین بار استقلال و پرسپولیس در فوتبال زنان مقابل یکدیگر قرار میگیرند، سه نماینده از پایتخت در لیگ حضور دارند و مربیان باتجربهای برای رسیدن به قهرمانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. شاید تا چند سال پیش تصور چنین فضایی برای فوتبال زنان ایران دور از ذهن بود اما حالا لیگ برتر زنان در مسیری قرار گرفته که سالها خواسته و آرزوی فوتبالیستهای زن این کشور بوده است.
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