عبدالرضا گلپایگانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر خود به صالحیه اظهار کرد: این شهر در سال‌های اخیر رشد جمعیتی قابل توجهی داشته و مدیریت شهری آن اقدامات مؤثری در حوزه بازآفرینی شهری، ساماندهی معابر و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام داده است.

وی افزود: پروژه‌های بازآفرینی شهری صالحیه با هدف ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش رفاه شهروندان در حال اجرا است و شرکت بازآفرینی شهری ایران از ادامه این طرح‌ها حمایت می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اجرای طرح مولدسازی نیز تصریح کرد: با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران، زمینه اجرای این طرح از مسیر قانونی فراهم خواهد شد تا منابع مالی احداث مرکز درمانی شهر تأمین شود.

گلپایگانی همچنین از حمایت این شرکت برای ساماندهی محدوده «قلعه حصار» خبر داد و گفت: پس از ارائه برنامه اجرایی، موضوعات حقوقی و مالکیتی این محدوده با همکاری دستگاه‌های مرتبط بررسی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر میزان قیر رایگان مورد نیاز برای آسفالت معابر باقی‌مانده صالحیه تأمین می‌شود تا با اجرای این طرح، سال آینده هیچ معبر خاکی در این شهر باقی نماند.