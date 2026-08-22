نیروگاه خورشیدی شرکت بازآفرینی شهری به شبکه برق متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در آیین افتتاح و اتصال نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی این شرکت به شبکه سراسری برق، اجرای این طرح را گامی عملی در مسیر ایفای مسئولیت‌های سازمانی شرکت در حوزه مدیریت مصرف انرژی، توسعه انرژی‌های پاک و حرکت به سوی پایداری دانست.

وی افزود: استقرار نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلوواتی شرکت، جزو تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت بوده و به درخواست اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه و با هدف کاهش بار مصرفی ساختمان مرکزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در فضاهای اداری اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: اجرای این پروژه نشان می‌دهد که می‌توان با برنامه‌ریزی، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت بهینه منابع، گام‌های مؤثری در کاهش هزینه‌های انرژی و افزایش پایداری تأمین برق برداشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این نیروگاه با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال و با رعایت استانداردهای ابلاغی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران طراحی و اجرا شده است و پس از تکمیل مراحل نصب، اجرای زیرساخت‌های فنی و انجام آزمایش‌های نهایی، اکنون به شبکه سراسری برق متصل شده و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

گلپایگانی با قدردانی از همکاری بخش‌های مختلف شرکت، به‌ویژه معاونت فنی و نظارت، معاونت توسعه مدیریت و منابع و اداره کل نظارت بر امور اجرایی، تصریح کرد: اجرای موفق این طرح، نتیجه هم‌افزایی واحدهای تخصصی و پشتیبانی شرکت است.

وی یادآور شد: پیگیری‌های اداری، پشتیبانی‌های فنی و نظارت‌های کارشناسی در مراحل مختلف، نقش مؤثری در اجرای دقیق و باکیفیت این پروژه داشت و این اقدام، هرچند در مقیاس کوچک، گامی در راستای اصلاح ناترازی‌های انرژی و کمک به دولت چهاردهم تلقی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بهره‌برداری از این نیروگاه، افزون بر کاهش هزینه‌های انرژی، به افزایش تاب‌آوری و پایداری تأمین برق ساختمان مرکزی شرکت کمک می‌کند و می‌تواند الگویی برای استفاده بهینه از ظرفیت ساختمان‌های اداری در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به پایداری انرژی و حفاظت از منابع، بخشی جدایی‌ناپذیر از رویکرد بازآفرینی شهری است. اجرای این پروژه نیز در کنار دیگر برنامه‌های شرکت، نشان‌دهنده اراده مجموعه برای بهره‌گیری از راهکارهای نوآورانه و انرژی‌های پاک در اداره و توسعه زیرساخت‌ها است.

لازم به ذکر است، نیروگاه خورشیدی مذکور سالانه ۵۵ هزار کیلووات‌ساعت انرژی خورشیدی تولید می‌کند که معادل ۱۵ درصد مصرف برق شرکت است.