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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

اختصاص ۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین در مهران

اختصاص ۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین در مهران

ایلام - رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از اختصاص هفت هزار و ۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین در مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین استان ایلام با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای مدیریت موج بازگشت زائران اظهار کرد: تاکنون ۷ هزار و ۳۸۰ دستگاه اتوبوس در طرح جابه‌جایی زائران به کار گرفته شده است.

وی افزود: در این طرح، هزار دستگاه اتوبوس جدید نیز وارد چرخه خدمت شده که تحقق این افزایش ناوگان، حاصل تلاش گسترده و مشارکت مجموعه‌های مختلف بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با بیان اینکه موج بازگشت زائران از روز جمعه آغاز شده است، ادامه داد: از روز جمعه تا روز گذشته و امروز، روند بازگشت مسافران بالاتر از نمودار سال گذشته حرکت می‌کند و میزان ترددها همچنان روندی افزایشی دارد.

اکبری تأکید کرد: حجم بازگشت زائران در شرایط کنونی از پیک سال قبل بیشتر است و مدیریت این روند، نیازمند تداوم هماهنگی، آماده‌باش ناوگان و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است.

وی همچنین از تلاش مجموعه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، رانندگان و عوامل اجرایی برای تسهیل بازگشت زائران قدردانی کرد.

کد مطلب 6909237

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