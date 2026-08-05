به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین استان ایلام با اشاره به تمهیدات انجامشده برای مدیریت موج بازگشت زائران اظهار کرد: تاکنون ۷ هزار و ۳۸۰ دستگاه اتوبوس در طرح جابهجایی زائران به کار گرفته شده است.
وی افزود: در این طرح، هزار دستگاه اتوبوس جدید نیز وارد چرخه خدمت شده که تحقق این افزایش ناوگان، حاصل تلاش گسترده و مشارکت مجموعههای مختلف بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با بیان اینکه موج بازگشت زائران از روز جمعه آغاز شده است، ادامه داد: از روز جمعه تا روز گذشته و امروز، روند بازگشت مسافران بالاتر از نمودار سال گذشته حرکت میکند و میزان ترددها همچنان روندی افزایشی دارد.
اکبری تأکید کرد: حجم بازگشت زائران در شرایط کنونی از پیک سال قبل بیشتر است و مدیریت این روند، نیازمند تداوم هماهنگی، آمادهباش ناوگان و همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان است.
وی همچنین از تلاش مجموعههای حملونقل جادهای، رانندگان و عوامل اجرایی برای تسهیل بازگشت زائران قدردانی کرد.
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